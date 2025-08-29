HOYSuscripcion LR Focus

Maria Machado: si Maduro cae, Venezuela tendrá un "auge económico y social".
Maria Machado: si Maduro cae, Venezuela tendrá un “auge económico y social”.     Maria Machado: si Maduro cae, Venezuela tendrá un “auge económico y social”.     Maria Machado: si Maduro cae, Venezuela tendrá un “auge económico y social”.     
Mundo

La crisis de Venezuela retumba en las aulas: niños se desmayan por comida mientras duermen, estudian y juegan con hambre

El 80% de los venezolanos vive en pobreza y sobrevive con raciones mínimas mientras la ayuda internacional se reduce cada vez más.

El 80% de los venezolanos vive en la pobreza y lucha por alimentarse. Foto: EFE
El 80% de los venezolanos vive en la pobreza y lucha por alimentarse. Foto: EFE

La inseguridad alimentaria en Venezuela se ha convertido en una emergencia silenciosa que afecta gravemente a los hogares, y ahora también se refleja en las escuelas. Muchos estudiantes llegan a clase sin haber desayunado, se desmayan en los salones y se pelean por la comida en los comedores. Mientras tanto, padres como maestros insisten en que no deben asistir a clase si no han comido al menos una vez al día. "Algunos repiten varias veces: ¿Me puede dar otra para llevarme a casa?', me dicen los niños", relató Deyanira Santos, cocinera en una escuela con 170 alumnos que llevaba tres semanas sin recibir suministros.

El colapso de los salarios, las sanciones internacionales, la inflación y la disminución de la ayuda extranjera han hecho que los alimentos básicos sean inalcanzables para el 80% de los venezolanos que viven en la pobreza. Madres como Alnilys Chirino, de 51 años, deben racionar un kilo de arroz, medio kilo de frijoles y algo de harina para alimentar a sus tres hijos. "Me preguntan: '¿Qué vamos a comer mañana?'", cuenta. La preocupación revive el temor de que se repitan los años de 2016 a 2018, cuando el hambre y la desnutrición azotaron al país.

PUEDES VER: Maduro asegura que Venezuela cuenta con “solidaridad mundial” frente al envío de submarino nuclear por parte de EE.UU.

lr.pe

¿Cómo afecta la crisis económica y alimentaria a la asistencia y el rendimiento escolar de los niños en Venezuela?

El hambre está alterando la educación. Maestros y padres denuncian que los niños se acuestan temprano para evitar los dolores de estómago y faltan a la escuela por no tener qué comer. Cuando logran asistir, muchos no pueden ocultar su hambre. “Es su alimentación”, explica Chirino sobre los constantes dolores de cabeza de sus hijos Juan y José, quienes a menudo permanecen en cama, sin fuerzas para levantarse. Juan considera un lujo tomar tres panes con una bebida azucarada, mientras su hermano solo bebe agua del grifo.

Las consecuencias son evidentes en el rendimiento y la permanencia escolar. "Un compañero de clase que no había comido se desmayó en la escuela", relató Angerlis, hija de Chirino. En muchos centros educativos, los comedores, que antes ofrecían almuerzos gratuitos, han dejado de funcionar o reciben suministros de manera irregular. Lo poco que llega no alcanza para cubrir las necesidades de los estudiantes, que incluso piden porciones adicionales para llevar a casa. La educación, que debería ser un camino hacia la esperanza, se ha convertido en un escenario donde el hambre determina la asistencia y la capacidad de aprender.

PUEDES VER: Oposición venezolana sobre posible intervención de Estados Unidos: "El régimen es el verdadero peligro, la amenaza real"

lr.pe

¿Qué factores han agravado la inseguridad alimentaria en Venezuela y cómo han impactado en las familias más vulnerables?

Los expertos advierten que, aunque una crisis de hambruna no es inminente, la grave inseguridad alimentaria dejará secuelas físicas y mentales de por vida. La proteína animal, lo primero que desapareció de las dietas por los altos precios, ha sido reemplazada por carbohidratos baratos como arroz, pasta y harina. Esto ha provocado fatiga, dolores de cabeza y retrasos en el crecimiento infantil. “Es cada vez más difícil para las personas acceder a alimentos de calidad”, alertó el reverendo Gilberto García, cuyo comedor popular enfrenta severas dificultades.

A la crisis interna se ha sumado la reducción de la ayuda internacional. El Programa Mundial de Alimentos, que solía priorizar estados como Falcón por su vulnerabilidad, ha reducido sus jornadas de distribución de 20 a 8 días debido a la falta de financiamiento. “Comida o medicinas. O compro una cosa o la otra”, expresó Yamelis Ruiz, madre de una niña con una condición cerebral congénita. La combinación de inflación, colapso salarial y recorte de asistencia ha dejado a millones con lo mínimo para sobrevivir. Incluso en los hospitales, los médicos denuncian que se ha ordenado no registrar casos de desnutrición en las historias clínicas, lo que oculta la magnitud de la emergencia alimentaria.

