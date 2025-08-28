‘No Thanks’: la app que escanea productos para saber si están vinculados a Israel

En medio del llamado global a boicotear productos que financian la ocupación en Palestina, una herramienta tecnológica se convirtió en una aliada clave: 'No Thanks', una app que verifica si un artículo está vinculado con empresas señaladas por su relación con Israel.

La propuesta no surge al azar. Detrás de su desarrollo hay una historia personal marcada por la violencia y las pérdidas, que llevó a su creador a convertir el dolor en acción a través de una plataforma digital que hoy utilizan millones de personas.

El desarrollador palestino Ahmed Bashbash ideó la app. Foto: Composición LR





Por qué se creó la aplicación ‘No Thanks’

El desarrollador palestino Ahmed Bashbash ideó la app tras perder a dos hermanos por la ocupación israelí. En 2020, su hermana murió luego de esperar durante un mes un permiso médico para salir de Gaza, que llegó demasiado tarde. En 2023, otro de sus hermanos falleció en un ataque aéreo israelí.

“Decidí canalizar mi dolor en algo que pudiera ayudar”, explica Bashbash sobre la motivación para crear la herramienta, que busca que los consumidores tomen decisiones informadas y alineadas con su postura política frente al conflicto.

Cómo funciona la herramienta

La aplicación 'No Thanks' ofrece un escáner que utiliza la cámara del teléfono para leer códigos de barras y confirmar si el producto está en la lista de boicot. Si la marca está señalada, aparece el mensaje “No Thanks”; si no hay conflicto, se muestra “You are good”.

Además, permite búsquedas manuales por nombre, marca o código. También cuenta con la sección “La lista”, donde se agrupan las empresas boicoteadas, junto a explicaciones sobre su relación con Israel. La app incluye una pestaña de “Soporte”, que permite donar o colaborar viendo anuncios, y una sección “Tienda” para adquirir productos con mensajes de solidaridad, cuyos ingresos se destinan a la población de Gaza.

Disponibilidad y alcance global

'No Thanks' está disponible gratuitamente en Google Play Store y App Store. Desde su lanzamiento en 2023, supera los cinco millones de descargas y mantiene una calificación cercana a cinco estrellas, gracias a la difusión en redes sociales como Instagram y X, así como al respaldo de activistas y organizaciones.