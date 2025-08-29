Ryan Borgwardt, el padre de Wisconsin que fingió su muerte para huir con otra mujer, fue condenado a 89 días de prisión. | Foto: composición LR/AFP

La historia de Ryan Borgwardt, padre de familia de Wisconsin que fingió su muerte para abandonar a su esposa e hijos a Europa en 2024, ha dado un nuevo giro con la sentencia judicial. La Justicia de Estados Unidos ordenó una condena de 89 días de cárcel y el pago de 30.000 dólares en restitución.

Borgwardt simuló su muerte tras aparentar un accidente automovilístico en el lago Green Lake y permanecer desaparecido durante casi tres meses. Durante la audiencia, el hombre estadounidense pidió disculpas: "Lamento profundamente las acciones que tomé esa noche y el dolor que causé a mi familia y amigos", recogió la revista PEOPLE.

¿Cómo Ryan Borgwardt planificó su muerte para huir a Europa?

El incidente fue el 11 de agosto de 2024, cuando Borgwardt desapareció tras un supuesto paseo en Kayak en el lago Green Lake.

Su esposa alertó a las autoridades al no tener noticias suyas, y los equipos de rescate hallaron un escenario que sugería un accidente: el kayak volcado, una caña de pescar, una caja de herramientas y un chaleco salvavidas flotando, mientras su coche, remolque, llaves y billetera aparecieron en un parque cercano.

Durante semanas, la familia creyó que había muerto ahogado, mientras la búsqueda se intensificaba con la participación de organizaciones como Bruce's Legacy, quienes emplearon drones, perros rastreadores y tecnología de sonar para inspeccionar las profundidades del lago, que superan los 60 metros.

La operación duró 54 días y resultó devastadora emocionalmente para los equipos al no encontrar ninguna pista.

El giro de la investigación llegó en octubre, cuando autoridades canadienses confirmaron que Borgwardt había cruzado la frontera el 13 de agosto, apenas dos días después de su desaparición. Este dato reorientó la investigación hacia la hipótesis de una fuga planificada.

Este dato fue confirmado por PEOPLE, llevó a los investigadores a replantear el caso y a centrar la atención en los movimientos personales y financieros del desaparecido.

La decisión de Ryan Borgwardt que impactó en su familia

El análisis forense de la computadora portátil de Borgwardt, entregada por su esposa, reveló que había reemplazado el disco duro y eliminado el historial de navegación antes de desaparecer.

Asimismo, la policía encontró que en enero había contratado una póliza de seguro de vida por 375.000 dólares, realizó transferencias de fondos a una cuenta bancaria en el extranjero y mantuvo contacto con una mujer de Uzbekistán.

De acuerdo con el sheriff del condado de Green Lake, Mark Podoll, Borgwardt reportó su pasaporte como perdido y obtuvo uno nuevo meses antes, aunque el anterior fue hallado posteriormente en poder de su esposa.

El hombre estadounidense había planeado todo, simular un accidente en el lago. Luego, remó hasta la orilla, montó una bicicleta y viajó durante la noche hasta Madison, donde abordó un autobús hacia Detroit y, posteriormente, la frontera con Canadá. Donde tomó un avión con destino a Europa del Este, donde intentó iniciar una nueva vida.

Los hijos del hombre, dos adolescentes y una niña en primaria, vivieron la conmoción de creer que su padre había muerto para luego descubrir que había abandonado a la familia. “Ellos pensaron que su papá había muerto. Ahora, un día después, descubren que no lo está”, relató el sheriff.