Armonía 10 es una de las agrupaciones de cumbia más populares en el Perú. Temas como "El cervecero", "Siempre pierdo en el amor", "Lágrima por lágrima", entre otras canciones, se han convertido en un himno musical que suenan más allá del Perú. Prueba de ello es el emotivo momento captado por un usuario de TikTok en las calles de Madrid, España, cuando un joven cantaba "Me emborracho por tu amor", icónica pieza del grupo piurano.

Su interpretación no solo cautivó a los transeúntes, quienes pasaban bailando y disfrutando de la canción, sino también a compatriotas peruanos residentes en dicha ciudad española. El video rápidamente se volvió tendencias en redes sociales y cientos de usuarios se emocionaron por el arraigo cultural que han dejado Armonía 10 en la identidad peruana.

Joven peruano emocionó en redes al interpretar canción de Armonía 10 en las calles de Madrid

En el clip, publicado por la cuenta @adrianmathias_, se observa como el joven, haciendo uso de un micrófono y un parlante, comienza a cantar la popular canción de Armonía 10. Su interpretación no pasó desapercibo por la familia peruana, quienes no dudaron en quedarse a unos cuantos metros y disfrutar la música, mientras otros bailan al compás del ritmo.

"Y tú, ¿qué harías si escuchas "Me emborracho por tu amor" en pleno centro de Madrid?", se lee en la descripción del video. Su emotivo cántico emocionó en redes sociales.

"Solo un peruano entendería (el sentimiento)", "Me emocioné", "Escuchar esas músicas fuera de tu país, te hacen llorar", "Escucho eso y busco dónde vender una pilsen", "Primero lloro y luego saco mis chelas", "Somos clave, gente", "De seguro que mis lágrimas caerían y bailaría cantando a todo pulmón", "Cuando estás fuera de tu país sientes nostalgia y más con las canciones que bailaste", "Ahí mismo emprendo, saco mi mochila llena de Pilsen en lata y lo vendo a 5 euritos", "La cumbia peruana, donde sea, suena bien", "Bailo, canto, lloro y luego paso a dejar propina", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.