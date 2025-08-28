HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Youtuber prueba el internet satelital Starlink de Elon Musk y asegura que “es revolucionario, pero no perfecto”

El creador de contenido mexicano Yulay puso a prueba el servicio de internet satelital Starlink de Musk y observó que el clima afecta la velocidad de conexión.

Youtuber Yulay probó el internet satelital Starlink de Elon Musk.
Youtuber Yulay probó el internet satelital Starlink de Elon Musk. | Captura Youtube

El creador de contenido mexicano Yulay, famoso por sus videos donde regala objetos, visita lugares interesantes o realiza documentales, subió a YouTube un video en el que pone a prueba Starlink, el sistema de internet satelital de alta velocidad.

Starlink es un sistema de internet diseñada por SpaceX, empresa de Elon Musk, que ofrece internet de baja latencia mediante una red de satélites en órbita terrestre baja. Según su sitio oficial, permite realizar transmisiones en vivo, videollamadas y muchas otras actividades, incluso en las zonas muy remotas.

PUEDES VER: SpaceX anuncia que el megacohete 'Starship' de Elon Musk se prepara para nuevo lanzamiento el 24 de agosto

lr.pe

¿Qué dijo el youtuber Yulay sobre el internet satelital Starlink de Musk?

En su último video publicado en su canal de YouTube, Yulay decidió probar el servicio de internet satelital Starlink, propiedad de Elon Musk, para ver cómo se desempeñaba y qué tan bien cubría diferentes situaciones. A lo largo de la prueba, Yulay mencionó algunos problemas técnicos que notó.

“Algo con lo que le batallamos y eso hay que recalcarlo es de que, hay que estar moviendo la antena en dirección a un satélite, una de las recomendaciones que maneja la aplicación es que el cielo debe de estar despejado, si hay nubes bien pesadotas, de las negras, de las que parecen del fin del mundo, vamos a tener problemas de conectividad".

PUEDES VER: Tesla, de Elon Musk, pagaría US$243 millones tras accidente que causó una muerte en EEUU: falló el sistema de piloto automático

lr.pe

Youtuber afirma que condiciones del clima afectan velocidad de conexión de Starlink

El youtuber Yulay explicó que las condiciones climáticas influyen en la velocidad de la conexión del internet Starlink de Musk. "La velocidad del internet empezó a bajar porque el cielo se nubló bastante", y agregó, "cuando las nubes aparecen, es casi imposible que la velocidad vuelva a ser la misma".

A pesar de estos contratiempos, Yulay destacó el gran potencial del sistema satelital. "No solo las ciudades estarán conectadas, sino cualquier lugar, hasta donde el viento da vuelta, se podría acceder a internet, es algo revolucionario, pero aún le falta para ser perfecto”.

En el video completo de Yulay, se puede ver todo el proceso de instalación y las pruebas de velocidad en tiempo real, brindando a los espectadores una idea clara de las ventajas y las limitaciones del servicio de Starlink.

PUEDES VER: Escepticismo y crisis económica: la visión venezolana ante la tensión con Estados Unidos, según expertos

lr.pe

¿Cómo se puede conectar tu smartphone a Starlink de Elon Musk?

En julio, SpaceX, la empresa de Elon Musk, lanzó 'Direct-to-Cell', una tecnología innovadora que permite a varios teléfonos inteligentes, tanto Android como iPhone, conectarse directamente a los satélites de Starlink para enviar mensajes de texto (SMS) y compartir su ubicación, incluso en lugares sin cobertura.

Actualmente, el servicio de Starlink está disponible en Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia, y se espera que llegue a Perú y otros países de Latinoamérica en los próximos meses. Sin embargo, hay una pequeña complicación: no todos los modelos de teléfonos serán compatibles, por lo que solo algunos podrán aprovechar esta nueva tecnología.

