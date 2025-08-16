HOYSuscripcion LR Focus

USA

SpaceX anuncia que el megacohete 'Starship' de Elon Musk se prepara para nuevo lanzamiento el 24 de agosto

El 'Starship', el cohete más grande y potente de la historia, se diseñó para ser reutilizable y de bajo costo. Sin embargo, recientes pruebas han terminado en explosiones, aumentando la presión sobre SpaceX.

SpaceX planea un nuevo lanzamiento del megacohete 'Starship' para el 24 de agosto.
Foto: Composición LR/ EFE & AFP

La compañía SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk, anunció este viernes que su megacohete Starship está programado para despegar en un nuevo vuelo de prueba el 24 de agosto, luego de recientes intentos que terminaron en espectaculares explosiones.

El vehículo de lanzamiento más grande y poderoso de la historia se construyó con el objetivo de regresar a los estadounidenses a la Luna y es clave para cumplir el sueño de Musk, la persona más rica del mundo, de colonizar Marte.

PUEDES VER: Una tripulación abandona la Estación Espacial Internacional con destino a la Tierra

lr.pe

Otros vuelos del megacohete 'Starship' terminaron en explosiones

Sin embargo, repetidas explosiones que arrojaron escombros sobre las islas del Caribe e interrumpieron vuelos han aumentado la presión sobre SpaceX para realizar una prueba libre de contratiempos.

El décimo vuelo de prueba del supercohete está programado para despegar el domingo 24 de agosto desde las instalaciones 'Starbase' de la compañía en Texas, informó SpaceX en su sitio web.

En medio de dos vuelos de prueba a comienzos de este año, la etapa superior de la nave, destinada a transportar tripulación y carga, estalló poco después del lanzamiento.

Aunque 'Starship' logró llegar al espacio durante la última prueba a finales de mayo, también explotó cuando una fuga de combustible le hizo perder el control.

El sistema de propulsión debía amerizar en el Golfo de México, pero se desintegró antes de tocar el agua.

PUEDES VER: Científicos proponen la nave espacial de 58 km de largo que llevaría 2.400 personas hasta Alfa Centauri en un largo viaje de 400 años

lr.pe

Megacohete 'Starship': barato y reutilizable

Con 123 metros de altura, este cohete gigante blanco y negro está diseñado para ser totalmente reutilizable y lanzarse a un costo relativamente bajo.

SpaceX le sigue apostando a su mantra de "fallar rápido, aprender rápido", que lo llevó a dominar los vuelos espaciales comerciales.

Musk, conocido por sus ambiciosas propuestas, asegura que el megacohete lanzará sus primeras misiones no tripuladas a Marte el próximo año.

La compañía ha sido duramente criticada por el impacto en el medioambiente y en la población cercanos a las plataformas de lanzamiento.

En junio, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, amenazó con demandar a SpaceX por la caída de escombros y la contaminación de sus lanzamientos.

Sin embargo, se esperan más pruebas de Starship en los próximos meses, luego de que el regulador de aviación estadounidense aprobara el aumento del límite de lanzamientos anuales de 5 a 25.

