Tecnología

OpenAI afirma que Elon Musk intentó convencer a Mark Zuckerberg de comprar ChatGPT juntos

Los creadores de ChatGPT buscan una orden judicial para obtener evidencia de una reunión entre Mark Zuckerberg y Elon Musk, mientras que Meta niega categóricamente cualquier implicación.

Meta ha negado dicha reunión con Elon Musk.
En febrero de 2025 se reveló que Elon Musk quiso comprar OpenAI, la famosa empresa de inteligencia artificial (IA) responsable de ChatGPT. El empresario habría ofrecido 97.400 millones de dólares para concretar la operación y tomar el control de la compañía que fundó junto a Sam Altman, pero que terminó abandonando en 2018 por conflictos de intereses y diferencias de visión.

Aunque parecía que Elon Musk era el único interesado en adquirir OpenAI, se reveló que el millonario se habría puesto en contacto con Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y dueño de Meta, para comprar la compañía juntos. La información fue confirmada por la misma empresa, creadora de una de las inteligencias artificiales más potentes del mundo.

¿Qué dijo OpenAI sobre la alianza entre Mark Zuckerberg y Elon Musk?

Según informa Digital Trends, un documento judicial de OpenAI asegura que Elon Musk se comunicó con Mark Zuckerberg sobre posibles "acuerdos de financiación o inversiones". Sin embargo, la compañía no ha proporcionado detalles adicionales sobre esta posible alianza, ya que no se habría firmado una carta de intención entre las partes.

Este acuerdo resulta bastante curioso, ya que ambos empresarios mantienen una relación tensa, sobre todo desde que Elon Musk adquirió Twitter (ahora llamada X) en 2022. La rivalidad entre los millonarios es tan marcada que incluso se llegó a hablar sobre una posible pelea de boxeo entre ellos, que finalmente nunca se concretó.

De acuerdo con la publicación, en junio pasado los abogados de OpenAI citaron a Meta para conseguir documentos que acrediten la reunión entre Mark Zuckerberg y Elon Musk. Sin embargo, la compañía estadounidense se negó, por lo que los creadores de ChatGPT ahora buscan una orden judicial que les permita acceder a esta evidencia.

Actualmente, Elon Musk y OpenAI se encuentran en una batalla legal, luego de que el empresario demandara a la compañía por desviarse de sus principios fundacionales y por sus vínculos con Microsoft. Recientemente, también los acusó de aliarse con Apple para promocionar ChatGPT en la App Store y limitar la presencia de otras IA en la plataforma.

¿Qué dijo Meta sobre las acusaciones de OpenAI?

Andy Stone, portavoz de Meta, la empresa fundada por Mark Zuckerberg, negó que se hayan reunido con Elon Musk o que estén interesados en asociarse con él para adquirir OpenAI. "Meta no se unió a la licitación, no coordinó con Musk y no cuenta con documentos que aporten información relevante al caso", declaró a TechCrunch.

El vocero enfatizó que solo quienes participaron en la operación deben responder a las citaciones. De este modo, Meta rechaza la solicitud de OpenAI y, al mismo tiempo, busca desligarse del juicio que enfrentan los creadores de ChatGPT contra Elon Musk, quien sostiene que la IA debería ser de código abierto, como era su visión original, y no favorecer los intereses de empresas privadas.

