Noland Arbaugh se transformó en pionero de una revolución tecnológica al someterse, en enero de 2024, a la implantación de un chip cerebral diseñado por Elon Musk. Esa cirugía realizada en el Instituto Neurológico Barrow de Phoenix marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida; lo que antes era dependencia se convirtió en una oportunidad para reconectar con el mundo digital únicamente con el pensamiento.

El joven, cuya parálisis comenzó tras un accidente de buceo en 2016, logró recuperar capacidad para controlar una computadora, navegar por internet, estudiar neurociencia, impartir conferencias y hasta competir en videojuegos sin usar sus manos. Esa transformación ilustra el potencial real que posee la interfaz cerebro-computadora de Neuralink.

Neuralink en acción: Control mental de dispositivos gracias al chip de Elon Musk

Noland Arbaugh sufrió un accidente que lo dejó paralizado desde los hombros hacia abajo. En enero de 2024, se convirtió en la primera persona en recibir un implante experimental desarrollado por Elon Musk a través de Neuralink. La intervención tuvo lugar en el Instituto Neurológico Barrow de Phoenix, donde un sistema robótico introdujo hilos ultrafinos con más de 1.000 electrodos en su corteza motora durante una intervención que duró menos de dos horas.

Ese chip cerebral, apodado Telepathy, traduce la actividad neuronal en comandos digitales inalámbricos, permitiéndole mover un cursor, navegar por internet, redactar mensajes y controlar dispositivos sin ningún movimiento físico. Aquel adolescente apasionado por los videojuegos y la tecnología recuperó la posibilidad de competir en Civilization VI, Mario Kart y ajedrez mentalmente, incluso durante horas consecutivas.

Durante los primeros días, Arbaugh describió la experiencia como “usar la Fuerza”, evocando a un Jedi que mueve objetos con la mente. Logró mantenerse despierto toda la noche mientras controlaba una computadora solo con sus pensamientos. La intervención clínica tuvo un efecto inesperado y profundo: pasó de depender de una persona para usar una boca-mando o una varilla adaptada, a recuperar independencia para interactuar con el mundo exterior.

Más allá del chip: La lucha de Noland Arbaugh por recuperar su vida y propósito

Con el paso del tiempo, Arbaugh dedicó hasta diez horas diarias a estudiar neurociencia, leer, trabajar y prepararse como conferencista profesional. Confesó que antes carecía de propósito; ahora dijo sentir que tiene “potencial de nuevo”, y que desea inspirar a otros participando en charlas y compartiendo su historia. Sin embargo, no todo fue progreso continuo. Al cabo de unas semanas, el 85 % de los electrodos se soltó.

El tejido cicatricial se desarrolló más lento que lo esperado, lo que provocó movimientos indebidos en los hilos implantados y provocó una pérdida de control sobre el dispositivo. Esa desconexión devolvió parcialmente la dependencia que había intentado superar, generando angustia e incertidumbre. Neuralink ajustó el software y recuperó parte de la funcionalidad, aunque persisten desafíos físicos. A pesar de ello, Arbaugh se mantuvo firme. Afirmó que su motivación no era Elon Musk ni el reconocimiento personal, sino contribuir al avance científico, incluso si algo salía mal.

Desde su hogar en Arizona, en Yuma, retomó actividades que creía perdidas. Jugó Civilization VI durante ocho horas, ganó partidas mentales contra sus amigos y usó internet sin tocar nada. Comentó que ahora siente que está recuperando el tiempo perdido durante años de inactividad. Más allá de lo técnico, su historia expone dilemas éticos.