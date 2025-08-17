Latinoamérica: estos son los dos países que ya cuentan con señal de Starlink en el celular
El creador de Starlink, Elon Musk, a través de alianzas estratégicas, ha llevado su tecnología a otros países y a dos de América Latina.
- Se hizo pasar por médica en Colombia y fue arrestada en España: la buscaban por usurpación, estafa y falsificar documentos
- Turista española en China se vuelve viral en redes sociales tras rescatar a un niño de un río: "No pensé, solo salté"
Las diferentes empresas de tecnología siguen compitiendo para saber cuál es la mejor y más efectiva. Es por eso que se van expandiendo a diferentes países. Starlink, servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX, busca un nuevo método para que las personas puedan comunicarse sin la necesidad de las redes terrestres tradicionales.
Starlink, creada por el multimillonario Elon Musk, ha creado esta red móvil para que las personas se conecten en lugares rurales, zonas marítimas o terrenos difíciles donde antes no podían comunicarse. Con la expansión de esta nueva tecnología, ya ha llegado a dos países de América Latina.
PUEDES VER: ¿Viajar a Latinoamérica en 2025? Estos son los países seguros y los que recomienda evitar EE.UU.
¿Cuáles son los países de América latina que ya cuentan con señal de Starlink?
En Latinoamérica, solo Chile y Perú cuentan con la red de Starlink a través de Entel. Pueden usar estas líneas móviles para comunicarse no solo en ciudades, sino también en zonas rurales y alejadas. Según indica Direct to Cell de Starlink, solo se tiene que esperar a la evolución regulatoria y la integración técnica local.
Otros países que cuentan con este servicio son Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, Suiza y Ucrania; los cuales, cada uno, tienen un operador local en 60 modelos de teléfonos, y la cobertura se sustenta en más de 650 satélites para una mejor experiencia de los usuarios.
PUEDES VER: EEUU despliega más de más de 4.000 militares en el sur del Caribe contra grupos de narcotraficantes en América Latina
Union de T-Mobile con Starlink
Esta unión crea un nuevo servicio llamado T-Satellite. Este nuevo sistema ayuda a las personas a comunicarse donde hoy no hay cobertura de torres celulares convencionales.
Con esta tecnología puedes comunicarte a través de llamadas de emergencias, mensajes de texto y visualizar la ubicación en tiempo real de una persona en Estados Unidos, Puerto Rico, Hawái y el sur de Alaska.