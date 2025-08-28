Este país tiene el mejor desayuno de Sudamérica, según Taste Atlas 2025: está en el top 10 mundial

En 2025, Taste Atlas ha reconocido a un país sudamericano como el hogar del mejor desayuno de la región, destacándolo incluso entre los mejores 10 del mundo. Este desayuno es un reflejo de la amplia tradición culinaria de Sudamérica, combinando sabores auténticos y una preparación única que atrae los ojos del mundo. Con ingredientes frescos y una variedad de opciones que van desde lo dulce hasta lo salado, se ha ganado un lugar privilegiado en las mesas internacionales.

El desayuno en cuestión ha sido celebrado por su versatilidad y por la manera en que ofrece una experiencia completa, llena de texturas y sabores. Con una historia que se remonta a décadas atrás, este platillo no solo representa un ritual cotidiano, sino que también refleja la identidad cultural de su país.

¿Cuál es el país de Sudamérica que tiene el mejor desayuno del mundo?

El único país de Sudamérica en ocupar el top 10 del ranking mundial de Taste Atlas fue Brasil, gracias a su tradicional desayuno pão de queijo, o pan de queso. Este delicioso platillo, hecho a base de almidón de yuca y queso, es un ícono de la gastronomía brasileña.

Se disfruta comúnmente por la mañana, acompañado de café, y es una opción popular tanto en hogares como en restaurantes locales. El pão de queijo ha conquistado a los paladares internacionales por su textura suave y sabor único, consolidándose como un imprescindible en la cultura culinaria de Brasil.

Pan de queso es considerado un refrigerio o desayuno muy popular en Brasil.

En la actualidad, este desayuno no solo es popular en Brasil, también se consume ampliamente en el norte de Argentina y se ofrece en diversas cafeterías, convertiéndose así en un icónico desayuno sudamericano.

¿En qué lugar se encuentran los otros países de Sudamérica?

País Puesto Desayuno N° Estrellas Perú 19 Pan con chicharrón 4.5 Colombia 25 Calentado 4.4 Perú 33 Tacacho 4.4 Venezuela 70 Perico Venezolano 4.3 Venezuela 85 Arepa 4.2 Argentina 88 Medialuna 4.2

¿Qué país tiene el mejor desayuno del mundo?

Según el prestigioso ranking mundial Taste Atlas, el Kahvalti de Turquía se posiciona como el mejor desayuno del mundo. La palabra kahvalti se traduce como "antes del café" y tiene sus raíces en la época otomana. Este desayuno tradicional turco es una verdadera explosión de sabores y texturas, ofreciendo una amplia variedad de platos que combinan lo dulce y lo salado.

Así luce el desayuno Kahvaltı de Turquía. Foto: Difusión

En una mesa de kahvalti se pueden encontrar quesos, aceitunas, verduras frescas, panes locales, huevos, börek, baklava y otros dulces tradicionales, acompañados de té turco (çay). La riqueza de su variedad hace de este desayuno una experiencia única, celebrada por su equilibrio y complejidad culinaria.

Este es el top 10 de los mejores desayunos del mundo