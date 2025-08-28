HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos
Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos     Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos     Tiroteo en iglesia de USA deja 2 niños muertos y 20 heridos     
Mundo

Este país tiene el mejor desayuno de Sudamérica, según Taste Atlas 2025: está en el top 10 mundial

Este desayuno superó al popular pan con chicharrón de Perú y a la famosa arepa venezolana, según el prestigioso ranking mundial.

Este país se destaca dentro del ranking de los 100 mejores patillos del mundo. Foto: Composición LR
Este país se destaca dentro del ranking de los 100 mejores patillos del mundo. Foto: Composición LR

En 2025, Taste Atlas ha reconocido a un país sudamericano como el hogar del mejor desayuno de la región, destacándolo incluso entre los mejores 10 del mundo. Este desayuno es un reflejo de la amplia tradición culinaria de Sudamérica, combinando sabores auténticos y una preparación única que atrae los ojos del mundo. Con ingredientes frescos y una variedad de opciones que van desde lo dulce hasta lo salado, se ha ganado un lugar privilegiado en las mesas internacionales.

El desayuno en cuestión ha sido celebrado por su versatilidad y por la manera en que ofrece una experiencia completa, llena de texturas y sabores. Con una historia que se remonta a décadas atrás, este platillo no solo representa un ritual cotidiano, sino que también refleja la identidad cultural de su país.

PUEDES VER: Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

lr.pe

¿Cuál es el país de Sudamérica que tiene el mejor desayuno del mundo?

El único país de Sudamérica en ocupar el top 10 del ranking mundial de Taste Atlas fue Brasil, gracias a su tradicional desayuno pão de queijo, o pan de queso. Este delicioso platillo, hecho a base de almidón de yuca y queso, es un ícono de la gastronomía brasileña.

Se disfruta comúnmente por la mañana, acompañado de café, y es una opción popular tanto en hogares como en restaurantes locales. El pão de queijo ha conquistado a los paladares internacionales por su textura suave y sabor único, consolidándose como un imprescindible en la cultura culinaria de Brasil.

Pan de queso es considerado un refrigerio o desayuno muy popular en Brasil.

Pan de queso es considerado un refrigerio o desayuno muy popular en Brasil.

En la actualidad, este desayuno no solo es popular en Brasil, también se consume ampliamente en el norte de Argentina y se ofrece en diversas cafeterías, convertiéndose así en un icónico desayuno sudamericano.

¿En qué lugar se encuentran los otros países de Sudamérica?

PaísPuestoDesayunoN° Estrellas
Perú19Pan con chicharrón4.5
Colombia25Calentado4.4
Perú33Tacacho4.4
Venezuela70Perico Venezolano4.3
Venezuela85Arepa4.2
Argentina88Medialuna4.2

¿Qué país tiene el mejor desayuno del mundo?

Según el prestigioso ranking mundial Taste Atlas, el Kahvalti de Turquía se posiciona como el mejor desayuno del mundo. La palabra kahvalti se traduce como "antes del café" y tiene sus raíces en la época otomana. Este desayuno tradicional turco es una verdadera explosión de sabores y texturas, ofreciendo una amplia variedad de platos que combinan lo dulce y lo salado.

Así luce el desayuno Kahvaltı de Turquía. Foto: Difusión

Así luce el desayuno Kahvaltı de Turquía. Foto: Difusión

En una mesa de kahvalti se pueden encontrar quesos, aceitunas, verduras frescas, panes locales, huevos, börek, baklava y otros dulces tradicionales, acompañados de té turco (çay). La riqueza de su variedad hace de este desayuno una experiencia única, celebrada por su equilibrio y complejidad culinaria.

Este es el top 10 de los mejores desayunos del mundo

PaísDesayunoN° Estrellas
TurquíaKahvalti4.8
SerbiaDibujo completo4.7
LibiaSfinz4.7
MalasiaRoti canai4.6
IránKaleh pacheh4.6
FranciaCuerno4.5
ChinaJianbing4.5
LíbanoSfiha4.5
Bosnia y HerzegovinaBurek4.5
BrasilPan de queso4.5

Notas relacionadas
El surrealista megaproyecto de estación de esquí en medio del desierto: tendrá nieve y un rascacielos gigante

El surrealista megaproyecto de estación de esquí en medio del desierto: tendrá nieve y un rascacielos gigante

LEER MÁS
Youtuber prueba el internet satelital Starlink de Elon Musk y asegura que “es revolucionario, pero no perfecto”

Youtuber prueba el internet satelital Starlink de Elon Musk y asegura que “es revolucionario, pero no perfecto”

LEER MÁS
Esta es la única isla del mundo compartida por tres países: tiene 140 millones de años y es la tercera más grande del planeta

Esta es la única isla del mundo compartida por tres países: tiene 140 millones de años y es la tercera más grande del planeta

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maduro acusa a Colombia de ser principal productor de cocaína: "Venezuela es territorio libre de cultivo y producción"

Maduro acusa a Colombia de ser principal productor de cocaína: "Venezuela es territorio libre de cultivo y producción"

LEER MÁS
Oposición venezolana sobre posible intervención de Estados Unidos: "El régimen es el verdadero peligro, la amenaza real"

Oposición venezolana sobre posible intervención de Estados Unidos: "El régimen es el verdadero peligro, la amenaza real"

LEER MÁS
Maduro asegura que Venezuela cuenta con “solidaridad mundial” frente al envío de submarino nuclear por parte de EE.UU.

Maduro asegura que Venezuela cuenta con “solidaridad mundial” frente al envío de submarino nuclear por parte de EE.UU.

LEER MÁS
María Corina Machado asegura que si Maduro deja el poder, Venezuela vivirá un "auge económico y social" sin precedentes

María Corina Machado asegura que si Maduro deja el poder, Venezuela vivirá un "auge económico y social" sin precedentes

LEER MÁS
¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

LEER MÁS
“Maduro no es un presidente legítimo”: EEUU no descarta intervención militar en Venezuela para combatir el narcotráfico

“Maduro no es un presidente legítimo”: EEUU no descarta intervención militar en Venezuela para combatir el narcotráfico

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Mundo

Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante ataques militares: túneles, redes satelitales rusas y chinas, seguridad cubana y más

Youtuber prueba el internet satelital Starlink de Elon Musk y asegura que “es revolucionario, pero no perfecto”

Enviado especial de Estados Unidos para Ucrania condena ataque de Rusia: "Amenazan la paz que Trump está buscando"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota