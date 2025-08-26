HOYSuscripcion LR Focus

Trump reacciona al compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce y les desea mucha suerte: "Ella es una persona estupenda"

El presidente felicitó a la pareja por su compromiso durante una rueda de prensa pese a sus críticas pasadas hacia la cantante.

El presidente Donald Trump felicitó a Taylor Swift por su compromiso con Travis Kelce, pese a tener diferencias en el pasado.
El presidente Donald Trump felicitó a Taylor Swift por su compromiso con Travis Kelce, pese a tener diferencias en el pasado.

El presidente de EEUU, Donald Trump, no dudó en felicitar a la cantante Taylor Swift y al jugador de fútbol americano, Travis Kelce, por el reciente anuncio de su compromiso. El mandatario aprovechó una rueda de prensa en la Casa Blanca para mandarle sus saludos, dejándose ver feliz por el suceso.

"Ella es una persona estupenda" dijo Trump sobre Taylor Swift. Recordemos que el presidente fue un duro crítico de la cantante, diciendo abiertamente que la odiaba. Pese a que ella nunca respondió a las declaraciones, siempre se mantuvo al margen de la discusión, solo aclarando que una imágenes de ella apoyando a la campaña del republicano eran falsas.

PUEDES VER: ¡Taylor Swift y Travis Kelce se casan! Cantante y jugador de la NFL anuncian su compromiso tras dos años de relación

¿Qué dijo Donald Trump sobre el compromiso de Taylor Swift?

En medio de una rueda de prensa, Donald Trump fue consultado sobre sí sabía sobre el compromiso entre Travis Kelce y Taylor Swift. El presidente no dudó en desearles mucha suerte, lo que motivo la risa de los asistentes a la sala Oval, recordando que él se divorció dos veces antes de casarse con Melania Trump.

Continuó la declaración elogiando a cada uno: "Creo que el es un gran jugador y ella es una persona estupenda", comentó. De ahí, el no volvió a tocar el tema de Taylor, centrándose en otra preguntas. El mensaje de Trump hacia Taylor no pasó desapercibido para nadie que, en los extractos subidos a internet, comentan lo irónico que es que primero diga 'odiarla' y luego felicitarla.

PUEDES VER: ¿Quién es Travis Kelce? El jugador de los Kansas City de la NFL y futuro esposo de Taylor Swift

¿Por qué Donald Trump odiaba a Taylor Swift?

En septiembre del año pasado, Trump publicó Truth Social (su red social) que odiaba a Taylor Swift, dedicándole una publicación más que decía: "¿Se han dado cuenta que desde que publiqué que odio a Taylor Swift ya no es tan popular?". Después de ello, el mandatario no volvió a mencionarla hasta hoy, que anunció su compromiso.

La razón por la que el presidente estuvo atacando a la cantante fue debido a que ella publicó en sus redes sociales una imagen de apoyo a Kamala Harris, ex vicepresidenta y contrincante de Trump en las elecciones del 2024. Asimismo, el equipo de Trump habría usado Inteligencia Artificial para crear una imagen de Taylor Swift apoyando a su partido, mismo que la cantante desestimó.

