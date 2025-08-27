HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Condenan a 7 años al adolescente que asesinó al senador y precandidato Miguel Uribe en Colombia

La Fiscalía de Colombia confirmó que el atacante de 15 años, autor de los disparos contra Miguel Uribe, cumplirá una sanción de siete años en un centro especializado.

El joven de 15 años que atentó contra el senador Miguel Uribe Turbay fue sentenciado a siete años de reclusión. Foto: composición AFP
El joven de 15 años que atentó contra el senador Miguel Uribe Turbay fue sentenciado a siete años de reclusión. Foto: composición AFP

El joven de 15 años que en junio abrió fuego contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, quien murió en agosto a causa del ataque, recibió este miércoles 27 de agosto una condena de siete años de reclusión en un centro especializado para menores, según confirmó la Fiscalía colombiana.

El adolescente fue procesado por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas ante un tribunal penal juvenil. Debido a la normativa en Colombia, los cargos no podían ser modificados tras su aceptación, lo que limitó el juicio a esos delitos pese a la muerte posterior de la víctima.

Tras conocerse la condena, el abogado de Uribe Turbay, Víctor Mosquera Marín, se pronunció en su cuenta de X y afirmó que, si bien respetan el fallo, la sanción impuesta “jamás podrá equipararse con la vida arrebatada ni con el dolor que dejó”.

PUEDES VER: Estados Unidos difunde las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen a aguas cercanas a Venezuela

lr.pe

Así fue el atentado contra Miguel Uribe

El pasado 7 de junio, las cámaras de seguridad registraron el momento en que un adolescente llegó en motocicleta al barrio Modelia, se cambió de chaqueta y caminó hacia el parque El Golfito, donde se encontraba dando un discurso Miguel Uribe Turbay. El menor se acercó por la espalda del senador y, sin pronunciar palabra, sacó un arma de 9 mm con la que disparó en repetidas ocasiones, provocando que el precandidato presidencial cayera de inmediato al suelo.

Tras el ataque, el joven intentó escapar, pero fue interceptado por la comunidad, agentes de la Policía y miembros de la Unidad Nacional de Protección que custodiaban al político. En medio del forcejeo recibió un disparo en la pierna y fue trasladado a un centro asistencial antes de quedar bajo custodia de la Fiscalía, que lo vinculó formalmente al caso.

PUEDES VER: ¿Atacará Trump al régimen de Maduro? Estas son las posibilidades de una intervención militar, según expertos

lr.pe

Uribe Londoño asume la bandera política de su hijo asesinado

En medio del luto, la familia del fallecido senador Miguel Uribe Turbay atraviesa decisiones difíciles. Su viuda optó por abandonar el país junto a sus hijos, mientras que su padre, Miguel Uribe Londoño, decidió dar un paso al frente y oficializar su precandidatura presidencial por el Centro Democrático, respaldado tras una conversación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Desde la Plaza Núñez del Congreso, Uribe Londoño aseguró que su aspiración no responde a intereses personales, sino al sacrificio de su hijo. “Sé que estoy en la mira de los mismos intereses siniestros que lo asesinaron, pero no me intimidan. Hoy anuncio que me entrego por completo a esta causa, un movimiento que nace de la dignidad y del dolor convertido en libertad”, afirmó el nuevo precandidato presidencial.

