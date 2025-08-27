Manuela Vergara trabajaba como bartender en un bar de Nueva York cuando realizaba el show con fuego. | composición LR

Manuela Vergara Salazar es la colombiana cuya familia está exigiendo justicia por el accidente que sufrió en Estados Unidos. La joven de 27 años trabajaba como bartender en un bar de Nueva York cuando realizaba show con fuego. Lamentablemente, todo terminó en llamas que la dejaron con graves quemaduras.

"Nadie intentó ayudarla", dijo la familia de Vergara, la cual alzó la voz contra los dueños del bar por no haberla apoyado con rapidez. Y no solo eso, según la hermana de Manuela, el hombre que la auxilió habría pedido en una llamada que borren los videos que evidencia el hecho. "Mi hermana estaba atrás, obviamente en shock, sin saber qué hacer", dijo Sara Rodas Salazar.

"Ella sintió que algo le había caído encima"

Adriana Goden, tía de Manuela Vergara, compartió el episodio que sufrió su sobrina durante el hecho. "Ella sintió que algo le había caído encima, que se sintió mojada y, de inmediato, su cabello y su cuerpo se prendieron": aseguró al medio amNewYork. La familia solo exige respuestas y acusa a los dueños del bar de negligencia.

El desafortunado hecho ocurrió el pasado sábado 23 de agosto en el bar La Oficina, ubicado en 93-13 Roosevelt Ave, cuando Manuela trabajaba en su turno habitual, según El Tiempo. La joven colombiana fue trasladada al Elmhurst Hospital, según la policía, pero terminó siendo transferida al Cornell Hospital para continuar con su tratamiento

"Nadie intentó ayudarla. Fue un amigo suyo, al ver que nadie hacía nada, quien se lanzó sobre ella", contó la familia. Sin embargo, su agradecimiento se transformó en indignación, ya que supuestamente el hombre pidió que se borren las pruebas.

"Borra todos los videos, no quiero evidencia"

Sara Rodas contó lo que su hermana escuchó camino al hospital. El supuesto amigo que la ayudó habría pedido por llamada que eliminaran las pruebas. "Mi hermana lo escuchó decir que estaba llamando a todos los gerentes de los bares y les pedía: ‘Borra todos los videos, no quiero que haya evidencia de esto’", dijo. Sara contó que su hermana estaba en shock al escuchar todo eso.

El caso ya está siendo investigada por las autoridades. Pero ante lo escrito anteriormente, la familia tiene más dudas y solo piensa lo peor.

Por su parte, Manuela se encuentra desesperada, ya que su trabajo como bartender era el sustento de su hijo de 2 años. "Su mundo se le volteó por completo. Todos los que la rodean saben que es una muchacha muy buena, que no se merece esto en absoluto. No ha dejado de llorar", finalizó su hermana Sara.

