Mundo

Fallece el teniente coronel José María Sánchez Silva: primer militar en reconocer su homosexualidad en España

José María Sánchez Silva, primer militar español en reconocer su homosexualidad, falleció a los 75 años. Su figura se volvió un referente en la comunidad LGTBIQ+

Fallece José María Sánchez Silva, primer militar en reconocer su homosexualidad en España.
Fallece José María Sánchez Silva, primer militar en reconocer su homosexualidad en España. | Foto: composición LR/AFP

El teniente coronel José María Sánchez Silva, primer militar de alta graduación en reconocer su homosexualidad dentro del Ejército español, falleció este 25 de agosto a los 75 años. Su figura ha sido un referente del colectivo LGTBIQ+ y marcó un punto de inflexión por los derechos de dicha comunidad.

En el año 2000, protagonizó un reportaje en la revista Zero, y a sus 49 años, anunciaba su homosexualidad, convirtiéndose en el primer militar en activo en dar el primer paso. Sin embargo, su decisión no fue sencilla y tuvo consecuencias para su carrera.

Fallece José María Sánchez Silva: Pedro Sánchez se despide del ex coronel

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, destacó la figura de Sánchez Silva como un “referente de libertad y derechos”, quien por medio de su cuenta de X, se despidió del ex coronel.

“Nos deja José María Sánchez Silva, teniente coronel y referente de libertad y derechos. Con coraje, abrió camino hacia una España más justa e igualitaria. Siempre recordaremos su ejemplo”.

A día de hoy, el ejército español debe derribar muchas barreras. Tal es el caso de Carlos Francisco Antón, quien llevaba más de dos décadas en el Ejército y, de acuerdo con una entrevista a Infobae, ocultó su orientación sexual por miedo a sufrir discriminación y ser rechazado.

“Ser gay y militar no era algo incompatible”, declaró.

¿Cómo fue la ‘salida del armario’ de José María Sánchez Silva en España?

En el año 2000, durante una entrevista a la revista Zero, el teniente coronel se declaró homosexual para reivindicar sus derechos. Años más tarde, abandonó el Ejército denunciando que cayó en el “ostracismo” después de hacer pública su condición sexual.

La valiente decisión de Sánchez Silva generó una reacción inmediata por parte del Ministerio de Defensa, que calificó como “incomprensible” la manifestación pública de sus preferencias sexuales, argumentando que se trataba de un asunto “puramente personal” e «intrascendente» en el ámbito laboral.

Sánchez Silva ya contaba con décadas de servicio cuando hizo esta declaración. Con 49 años, explicó en una entrevista al diario ABC, que su intención no fue buscar notoriedad, aunque admitió que su gesto podría convertirlo en un “referente para muchos gays”.

Durante una entrevista al diario El Mundo, Sánchez Silva dejó claro su compromiso con el Ejército y tuvo una respuesta dura con quienes atacaban su condición sexual. “La homosexualidad no es un mal moral. Ni tampoco una enfermedad mental, como ha dictaminado la Organización Mundial de la Salud. Así de claro”, sentenció.

Aquellas declaraciones produjeron cambios significativos dentro de las leyes militares, entre las que destacó la abolición del antiguo Código de Justicia Militar en 1985, que eliminó las posibles discriminaciones legales hacia quienes optaran por relaciones homosexuales dentro de las Fuerzas Armadas.

