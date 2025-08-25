Peruano afirma que en España consumen pan en todas las comidas, así como en Perú con el arroz: "Me sorprendió"

Adaptarse a una nueva cultura puede implicar chocar con pequeñas diferencias que marcan el día a día. Ese ha sido el caso de Hugo Lapa, un peruano que reside en España desde hace un tiempo, y que compartió en TikTok las costumbres españolas que más lo sorprendieron. Su video, publicado en la plataforma, ya suma miles de visualizaciones y destaca cinco grandes diferencias con su país natal, entre ellas la similitud del consumo del pan con el arroz.

Hugo expuso las diversas particularidades que vio en España y desde el humor y la curiosidad reveló que la comida y el pan son dos cosas importantes en el país europeo.

Peruano revela que en España comen mucho pan, así como en Perú se consume el arroz

Uno de los temas más importantes que expresó el joven a través del clic fue el consumo del pan en cada platillo. Según, Hugo, este acompañante es principal en cada alimento, ya sea en el desayuno, el almuerzo o la cena.

"Una de las cosas que me sorprendió también fue que el pan está en todas las comidas. En la casa, en el bar y en los menús. En todas partes encuentras pan. Siento que el pan es como el arroz para nosotros", indicó el connacional.

Además, de este sorpresivo alimento, también mencionó otras cuatro cosas que le sorprendieron fue la hora de la comida, la siesta y el trasporte. Respecto al primero, indicó que su horario de almuerzo suele varias un poco a diferencia que en Perú. Es decir, según él, “en Perú normalmente almorzamos entre las 12 y la 1 de la tarde”, mientras que en España comían alrededor de las 3 o 4 p. m.

Por otro lado, uno de los aspectos que más llamó la atención a Hugo fue que a los españoles “les encanta estar en el bar”. Este modo de socializar y relajarse en establecimientos públicos, tan propio de España, contrasta con su experiencia en Perú, donde los bares cumplen funciones distintas, en contextos y horarios diferentes.