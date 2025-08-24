Tras ser detenido por la policía, el pasajero, un joven portugués de 26 años, fue trasladado a un hospital debido a delirio y mareos fuertes. | Foto: Composición LR/ AFP & Pexels

Un avión de Easyjet que viajaba de Francia a Portugal tuvo que regresar a tierra el viernes poco después del despegue porque un pasajero en un delirio intentó entrar por la fuerza a la cabina, reportaron este sábado la policía francesa y la aerolínea.

El incidente ocurrió el viernes, poco después del despegue de la nave que partió de la ciudad francesa de Lyon rumbo a Oporto.

Joven portugués trató de ingresar a la cabina del avión y los obligó a realizar un aterrizaje de emergencia

Varios pasajeros lograron detener al hombre después de que este intentara entrar al lugar designado para los pilotos tras el despegue. No obstante, este incidente causó que el avión se vea forzado a volver a Lyon, Francia, para un aterrizaje de emergencia. Según lo que anunció la aerolínea en un comunicado, el hombre fue retenido hasta que llegó la policía francesa.

"El vuelo EJU4429 de Lyon a Oporto regresó a Lyon poco después del despegue debido al comportamiento de un pasajero a bordo", confirmó EasyJet. Además, señalaron que una vez el pasajero fue retirado de la aeronave, el vuelo pudo continuar con su destino original hacia Oporto.

Según los reportes de la policía, el hombre en cuestión era un ciudadano portugués de 26 años quien, después del incidente, fue sometido a exámenes médicos que revelaron que estaba delirando y tenía fuertes mareos. Debido a ello, fue internado en un hospital local