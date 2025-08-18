HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cajamarquina dejó sus dos profesiones en Perú, emigró a París y triunfó con su empresa 'Mochila Latina': "Trabajaba por propinas"

Leydi Salazar, un alma emprendedora, dejó a su familia, su trabajo y todo en Perú por un nuevo futuro en París. Aunque al inicio pensó en abandonar su sueño, ahora triunfa con su negocio de turismo para latinos.

Leydi Salazar tuvo un inicio difícil en París, pero con el tiempo logró triunfar con su emprendimiento 'Mochila Latina'.
Leydi Salazar tuvo un inicio difícil en París, pero con el tiempo logró triunfar con su emprendimiento 'Mochila Latina'. | Foto: composición LR/ Instagram/

"Ver a mi turista con una 'sonrisota' y que se va con una buena fotografía, es lo que me inspira", confiesa Leydi Salazar sobre la razón que la motiva para continuar expandiendo su gran empresa, 'Mochila Latina'. Leydi es una cajamarquina que trabajó de ambulante con su familia en Perú, terminó dos profesiones, creó una empresa de soporte técnico en Lima y finalmente migró a París, Francia, donde descubrió un gran sueño que le dio fuerza para salir adelante como migrante en el extranjero.

Salazar financió sus estudios vendiendo gelatina en Chiclayo, huevos de codorniz, periódicos y caña de azúcar. Gracias a ese arduo trabajo, logró graduarse en Electrónica y posteriormente en Enfermería. Hace aproximadamente dos años, Leydi dejó Perú en busca de nuevas oportunidades. Sus primeros días en París no fueron fáciles: sin tener papeles, enfrentó barreras legales e idiomáticas, e incluso tuvo que pasar una noche durmiendo en el metro tras ser desalojada por su expareja en pleno invierno.

Leydi encontró una oportunidad en París con 'Mochila Latina' por la barrera del idioma

Aunque al inicio tuvo varios altibajos, Leydi encontró la luz al final del túnel y pudo dejar atrás los momentos donde vivió "psicoseada" y "asustada" por no tener papeles y un lugar donde vivir. El momento decisivo llegó cuando, frustrada, hablaba por teléfono con su madre anunciando su posible regreso. Entonces, una turista mexicana se le acercó en el metro: no sabía francés y había quedado desorientada. Leydi la ayudó a salir del laberinto que era el sistema de transporte, la llevó a pasear por diversos lugares en París y, al llevarla al aeropuerto, como agradecimiento, recibió 20 euros que hasta la actualidad guarda como su amuleto de la suerte. Esa experiencia fue el origen de Mochila Latina, un servicio turístico pensado para latinos en París.

"Yo esperaba dos horas a que salgan los turistas y yo me acercaba y les decía 'hola, mira, mi nombre es Lady Salazar. Te llevo a tu Airbnb por una propina o te asesoro por una propina. ¿Me permites ayudarte?' Algunos me decían 'no eres estafa' y con justa razón, pero otros me decían pPor fin encuentro a alguien hablar español, por favor, ayúdanos'", reveló Leydi.

Este fue el primer empujón para Leydi y así pueda darlo todo por su emprendimiento: la barrera del idioma. El conocer el español la ayudó a poder comunicarse con otros latinos y ayudarlos a tener un mejor viaje en Francia. Este primer encuentro llegó con sus problemas legales, pero se las ingenió mientras seguía el proceso burocrático para validar sus papeles ante el Gobierno francés.

"Al principio que yo les di el servicio, todos supieron que les recibía una peruana sin papeles. Yo les decía 'que si me para la policía tienes que decir que soy tu amiga o tu familiar, porque yo no tengo permiso para trabajar'", confesó sobre sus inicios laborales.

Ahora, lejos de todos los momentos caóticos que vivió en sus inicios en Francia, logró que su proyecto empresarial diera 'grandes frutos'; ya que, no solo se ha quedado en París, sino que busca expandirse en Europa.

"Estoy consiguiendo colaboraciones para poder trasladarnos y ya no hacer mochila latina en París, sino Mochila Latina en Europa. No quiero que lleguemos al 2026 sin serlo porque ya tenemos las licencias para Bélgica, París, pero Italia es necesario que yo vaya para poder hacer las gestiones", reveló.

'Mochila Latina' recibió el apoyo de varias celebridades

Con el paso del tiempo, 'Mochila Latina' aumentó la confianza entre los turistas y comenzó a ser más reconocida en las redes sociales. Este apoyo llegó gracias al apoyo de diversas personas y celebridades que dieron buena fe del trabajo que realizaba Leydi.

Mochila Latina ha sido respaldada por figuras internacionales. La primera en apoyar el proyecto fue la actriz Lorna Cepeda, conocida por su papel en Betty, la fea. Además, han confiado en sus servicios personalidades como Sebastián Yatra, Lizet Soto, Luciana Fuster, Kate Candela, Giselo (Edson Dávila) y las integrantes de Corazón Serrano.

Asimismo, también notó el impacto que tuvo 'Misias, pero Viajeras' cuando las ayudaron a visitar París.

"Cuando me contacta Daniela, yo estaba emocionadísima, pero mi empresa, mi emprendimiento, hizo una inversión fuerte sin ellas. Les pagué al Airbnb todo, absolutamente todo, pero sí cambiaron mi vida en ese sentido, en el impacto. Son lo que son las misas, Mis respetos", indicó

