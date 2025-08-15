HOYSuscripcion LR Focus

Air Canada suspende todos sus vuelos debido a una posible huelga de su personal de cabina

En un intento de anticiparse a la huelga, Air Canada anunció la suspensión de una gran parte de sus vuelos debido a la posible huelga de sus tripulantes de cabina. De no llegar a un acuerdo con el sindicato, la huelga iniciaría este sábado, en plena temporada alta.

Air Canada se enfrenta a una posible huelga de tripulantes de cabina.
Air Canada se enfrenta a una posible huelga de tripulantes de cabina. | Foto: RCI

Air Canada anunció este jueves la suspensión gradual de vuelos debido a la amenaza de una huelga de tripulantes de cabina que podría comenzar el sábado, en plena temporada alta de viajes.

"Esta mañana comenzamos a suspender gradualmente las operaciones de Air Canada y Air Canada Rouge", declaró Mark Nasr, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Air Canada, en una conferencia de prensa.

Añadió también que una primera serie de cancelaciones afectará a los vuelos de larga distancia al extranjero que debían despegar el jueves por la noche.

Air Canada se prepara para una posible huelga de tripulantes de cabina

"Todos los vuelos se suspenderán el sábado por la mañana", a menos que se reanuden las negociaciones y se llegue a un acuerdo para entonces, añadió.

Air Canada, con sede en Montreal, transporta unos 130.000 pasajeros diariamente, incluidos 25.000 canadienses que podrían quedar varados en el extranjero.

La compañía y el sindicato que representa a 10.000 auxiliares de vuelo afirmaron a principios de esta semana que las negociaciones para renovar el contrato laboral habían llegado a un punto muerto.

Los trabajadores exigen un aumento salarial y que se les pague por las horas que trabajan en tierra, especialmente durante el embarque, lo cual no ocurre actualmente.

"Los últimos días de negociaciones fueron realmente muy superficiales, sin ninguna oferta sustancial", declaró Arielle Meloul-Wechsler, jefa de recursos humanos y asuntos públicos de Air Canada.

"Nos sentimos muy mal por nuestros pasajeros; nos gustaría volver a la mesa de negociaciones y lograr un contrato", declaró a su vez Natasha Stea, representante sindical y miembro de la tripulación de vuelo.

¿Qué pasará con los vuelos cancelados de Air Canada?

Los pasajeros afectados por esta disputa podrán cambiar su vuelo sin cargo o recibir un reembolso completo, informó la aerolínea.

En un mensaje que escribió este jueves en la red social X, la secretaria de Empleo de Canadá, Patty Hajdu, se comprometió a proporcionar "todos los recursos necesarios" para ayudar a las partes a llegar a un acuerdo.

La conferencia de prensa del jueves fue interrumpida por unos 15 agentes que se presentaron ante los ejecutivos con carteles con la leyenda "El trabajo no remunerado es inaceptable"

Air Canada, la aerolínea más grande del país, opera vuelos directos a 180 ciudades de todo el mundo.

