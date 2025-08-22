La familia Gómez González vivió una experiencia que describen como “una pesadilla” al viajar a Italia para asistir al matrimonio de su hija. Según relataron ante las cámaras de Latina Noticias, su viaje comenzó el 18 de agosto, abordando un vuelo con escala en Francia. Al llegar al aeropuerto de París a las 5:10 a.m., se dirigieron a la oficina de migraciones con todos los documentos requeridos: pasaportes, invitación formal a la boda y seguros de viaje. Sin embargo, los funcionarios de migración les exigieron hablar francés, idioma que no dominaban, y a pesar de contar con traductores, les reclamaron que la carta de invitación no contaba con un sello oficial. En palabras de la familia: “Nos maltrataron y llamaron a la policía. Nos llevaron a la estación y nos tuvieron ahí sin baño y sin agua”. Este inicio, que debía ser un viaje familiar para celebrar una boda, rápidamente se convirtió en una situación angustiante y fuera de su control.

Durante los tres días de retención, la familia Gómez González denunció que la atención por parte de las autoridades consulares peruanas fue prácticamente nula. Según ellos, “El consulado solo nos dijo que esperemos”, dejando a la familia sin asesoría legal presencial ni apoyo efectivo frente a las decisiones de las autoridades francesas. La policía del aeropuerto, por su parte, mantuvo a la familia retenida, imponiéndoles un ultimátum de 48 horas para regresar a Lima o presentarse a una audiencia para esclarecer su situación legal. A pesar de contar con toda la documentación requerida y con respaldo legal suficiente, incluyendo documentos individuales de cada miembro de la familia y el itinerario de la boda, las autoridades francesas los esposaron y los abordaron de manera forzada en un avión de regreso al Perú, lo que, según la familia, representa un trato “muy duro” y discriminatorio hacia los ciudadanos peruanos en el extranjero.

Familia peruana denuncia abandono de la embajada de Perú en Francia y maltrato en aeropuerto de París durante retención ilegal

La familia manifestó sentirse vulnerable y abandonada durante toda la retención. Según su relato, durante la espera en la estación del aeropuerto de París, no contaron con acceso a servicios básicos como agua y baño, y la información sobre su situación legal era escasa y contradictoria. Además, denunciaron que la policía del aeropuerto “solo daba la indicación de que tenían que volar de regreso al Perú”, sin ofrecer alternativas ni considerar la documentación que acreditaba su viaje legal y los motivos personales, familiares y legales de su desplazamiento internacional.

La falta de presencia física de representantes diplomáticos peruanos fue otra de las críticas que la familia Gómez González hizo públicas. “No llegó nadie de la embajada de Perú de manera presencial a ayudarnos”, señalaron. Las comunicaciones que recibieron se limitaron a llamadas telefónicas que ofrecían escasa orientación ante una situación que requería intervención directa. Este hecho, sumado al trato hostil de las autoridades francesas, intensificó la sensación de impotencia y vulnerabilidad de la familia. Los Gómez González resaltaron que, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos legales, la ausencia de apoyo consular efectivo los dejó desprotegidos en un contexto que debía ser rutinario para cualquier viajero internacional.

Familia peruana exige apoyo consular tras retención ilegal en Francia y planifica acciones legales

Ante la falta de asistencia directa, la familia se enfocó en planificar los pasos a seguir tras su regreso a Perú: “Primero vamos a ir al Ministerio del Exterior para ver qué pasos tenemos que seguir y ver los gastos que hemos hecho”. Este viaje, inicialmente destinado a un momento familiar y festivo, se convirtió en un conflicto que implicó no solo la pérdida económica y emocional, sino también la necesidad de tomar medidas legales y administrativas para exigir explicaciones, reparación y garantías de que situaciones similares no vuelvan a ocurrir. Además, resaltaron que el itinerario del viaje y los documentos legales de cada miembro de la familia eran suficientes para acreditar la legalidad de su desplazamiento.

La familia concluyó su relato enfatizando la gravedad de la situación y la necesidad de mejoras en los mecanismos de protección consular: “El consulado peruano solo se comunicó a través de comunicación telefónica”, reiterando que el contacto remoto no fue suficiente para garantizar su seguridad y bienestar durante una experiencia que describen como traumática.