Gran cargamento en Costa Rica: más de una tonelada de cocaína confiscada

El aumento de la actividad de cárteles colombianos y mexicanos ha convertido a Costa Rica en un importante punto logístico para el narcotráfico hacia Estados Unidos. | Foto: Revista E&N

Autoridades policiales de Costa Rica incautaron más de una tonelada de cocaína en un vehículo en el que capturaron a dos personas al sur del país, informó este domingo el ministro de Seguridad, Mario Zamora.

En la zona de Piedras Blancas de Osa, la fuerza pública detuvo en un retén un vehículo "en el cual se transportaban 1.299 paquetes de cocaína, presumiblemente de un kilogramo cada uno", detalló el ministro en una declaración por la red social X.

Además, "se logró la detención de dos personas" que portaban un fusil AR-15, añadió.

La detención se realizó en el marco de las operaciones desplegadas por la policía al sur del país por tierra, mar y aire, según el funcionario.

Costa Rica enfrenta un auge de operaciones de los cárteles de Colombia y México, que han logrado usar el país como centro logístico y de trasbordo de drogas hacia distintos países, principalmente Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de cocaína.