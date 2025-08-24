HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     
Niegan libertad a hermanos Menéndez
Niegan libertad a hermanos Menéndez     Niegan libertad a hermanos Menéndez     Niegan libertad a hermanos Menéndez     
Mundo

Gran cargamento en Costa Rica: más de una tonelada de cocaína confiscada

La policía de Costa Rica recuperó 1.299 paquetes de cocaína y un fusil AR-15 durante la operación.

El aumento de la actividad de cárteles colombianos y mexicanos ha convertido a Costa Rica en un importante punto logístico para el narcotráfico hacia Estados Unidos.
El aumento de la actividad de cárteles colombianos y mexicanos ha convertido a Costa Rica en un importante punto logístico para el narcotráfico hacia Estados Unidos. | Foto: Revista E&N

Autoridades policiales de Costa Rica incautaron más de una tonelada de cocaína en un vehículo en el que capturaron a dos personas al sur del país, informó este domingo el ministro de Seguridad, Mario Zamora.

En la zona de Piedras Blancas de Osa, la fuerza pública detuvo en un retén un vehículo "en el cual se transportaban 1.299 paquetes de cocaína, presumiblemente de un kilogramo cada uno", detalló el ministro en una declaración por la red social X.

PUEDES VER: Peruana es detenida en Indonesia por narcotráfico y podría ser condenada a muerte: le ofrecieron $20.000 por trasladar 1,4 kg de droga

lr.pe

Costa Rica confisca más de una tonelada de cocaína

Además, "se logró la detención de dos personas" que portaban un fusil AR-15, añadió.

La detención se realizó en el marco de las operaciones desplegadas por la policía al sur del país por tierra, mar y aire, según el funcionario.

PUEDES VER: Capo narco asesina a joven de 22 años que lo rechazó durante una fiesta en Río de Janeiro

lr.pe

Costa Rica enfrenta un auge de operaciones de los cárteles de Colombia y México, que han logrado usar el país como centro logístico y de trasbordo de drogas hacia distintos países, principalmente Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de cocaína.

Notas relacionadas
Un extraño tiburón de piel naranja y ojos blancos es descubierto por pescadores en el mar del Caribe

Un extraño tiburón de piel naranja y ojos blancos es descubierto por pescadores en el mar del Caribe

LEER MÁS
Resultados Lotería Nacional de Costa Rica del 17 de agosto: revisar números del Sorteo Extraordinario y qué salió por Canal 13

Resultados Lotería Nacional de Costa Rica del 17 de agosto: revisar números del Sorteo Extraordinario y qué salió por Canal 13

LEER MÁS
Resultados Lotería Nacional de Costa Rica: números del domingo 27 de julio y premio mayor del sorteo tico, según la JPS

Resultados Lotería Nacional de Costa Rica: números del domingo 27 de julio y premio mayor del sorteo tico, según la JPS

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

LEER MÁS
Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

LEER MÁS
Coronel de Nicolás Maduro utiliza una maqueta de cartón para explicar cómo se defenderá Venezuela de EE.UU.

Coronel de Nicolás Maduro utiliza una maqueta de cartón para explicar cómo se defenderá Venezuela de EE.UU.

LEER MÁS
Israel lanzó ataques contra capital de Yemen y destruyó instalaciones militares cercanas al palacio presidencial de Saná

Israel lanzó ataques contra capital de Yemen y destruyó instalaciones militares cercanas al palacio presidencial de Saná

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Mundo

Puente ferroviario colapsa en China: video muestra el momento del derrumbe que dejó 12 muertos

El hombre que sobrevivió seis días en una montaña, con una pierna rota y sin comida ni agua en Noruega

Maduro es más peligroso que Pablo Escobar y el "Chapo" Guzmán, según el exalcalde de Caracas: "Es una amenaza global"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota