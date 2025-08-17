HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.
Loterías y Sorteos

Resultados Lotería Nacional de Costa Rica EN VIVO, 17 de agosto: números del Sorteo Extraordinario hoy y a qué hora ver por Canal 13

Prepárate para consultar los resultados de la Lotería Nacional de Costa Rica HOY, domingo 17 de agosto. Esta edición del Sorteo Extraordinario viene con 5 premios.

La Lotería Nacional de Costa Rica celebra el Día de las Madres.
La Lotería Nacional de Costa Rica celebra el Día de las Madres. | Foto: composición LR/Freepik

Los resultados de la Lotería Nacional de Costa Rica EN VIVO los puedes ver al momento por Canal 13. El Sorteo Extraordinario hoy, 17 de agosto, jugará a partir de las 7.30 p. m. de San José. La transmisión de la Junta de Protección Social (JPS) en YouTube también estará a tu disposición si no tienes TV en casa.

Para esta oportunidad, el premio mayor alcanza los 640 millones de colones en dos emisiones. Además, otras cuatro recompensas estarán en disputa. También puedes consultar los resultados de la Lotería Nacional de Costa Rica EN VIVO por la cuenta de Instagram de la JPS.

Resultados Lotería Nacional de Costa Rica EN VIVO: números del Sorteo Extraordinario hoy, 17 de agosto

  • Premio mayor: / Serie:
  • Segundo premio: / Serie:
  • Tercer premio: / Serie:
  • Cuarto premio: / Serie:
  • Quinto premio: / Serie:
