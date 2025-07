Este año, el Índice Global de Jubilación 2025 eligió a Panamá, uno de los países más soleados y atractivos del mundo, como el mejor destino para vivir después de jubilarse por ser un país estable, seguro y rico. Además, permite obtener una residencia legal sin muchas dificultades. Los residentes jubilados obtienen descuentos atractivos: 25% de descuento en la factura de la luz, 50% de descuento en entradas de cine y eventos, 20% de descuento en consultas médicas y medicamentos, 25% de descuento en comidas en restaurantes, etc.

Asimismo, la nueva visa temporal de teletrabajo permite una permanencia de 18 meses con comprobante de seguro médico e ingresos de una fuente extranjera. Las temperaturas suelen rondar los 25 °C por las noches, con máximas de 30 °C. En los pueblos de montaña más populares, la temperatura es de 10 a 15 °C más baja. Panamá es considerado un país pequeño, pero con una diversidad maravillosa y el pulmón verde de Centroamérica. Además, sus playas son consideradas como paradisíacas según Condé Nast Traveler, Travel + Leisure y TripAdvisor. Ocupan tanto el Pacífico como el Caribe y permiten experiencias tranquilas, sin saturación turística.

Pura vida: Costa Rica ocupa el tercer puesto en la lista de los mejores destinos para jubilarse

Costa Rica es otro de los mejores destinos para vivir después de la jubilación, sobre todo para los amantes del ecoturismo y la naturaleza. Además, la calidez del país de la "pura vida" también es un factor atrayente para vivir rodeado de personas amables. Costa Rica tiene una vegetación exuberante, cascadas turquesas y una biodiversidad que alegra la vista y los oídos: aves de muchos colores, como las lapas rojas o los tucanes, y monos aulladores.

Según International Living, se puede vivir de manera ahorrativa o lujosa en este país. Una entrevistada asegura que "señala que no es necesario gastar de más para disfrutar de la vida en Costa Rica". En cuanto a la vivienda, el Valle Central es el más popular entre los jubilados por su clima fresco, servicios de salud de calidad y costos más bajos que las ciudades costeras. También recomiendan Tamarindo, Puerto Viejo y la Península de Osa, cada una con sus diferencias. Asimismo, la calidad de los servicios de salud es alta y brindan excelentes servicios.

México: un destino atractivo para la jubilación por su cultura, costo de vida y calidad de vida

Consideran a México un país para pasar una jubilación interesante por su cultura, la calidez de su gente, la riqueza de tradiciones, arte, gastronomía y diversidad en su flora y fauna. "No importa a dónde viaje en México —y viajo a menudo, gracias al bajo costo de vida—, la experiencia me enriquece continuamente. Incluso como mujer soltera que depende del autobús y el transporte público, nunca me he sentido insegura", narró Bel Woodhouse en el artículo de International Living.

Además, indicó que su apartamento en la Riviera Maya, a solo dos cuadras del mar, le cuesta 500 dólares al mes y que algunos amigos suyos viven con pensiones de 1000 dólares. "Desde un condominio tropical junto a la playa con vista a la bahía en Puerto Vallarta hasta una casa junto al lago de Chapala, la variedad de opciones es asombrosa", indica, y agrega que este tipo de lugares, por su belleza, fomenta un estímulo de vida saludable y activo.