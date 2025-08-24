HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de cacao en el mundo con más de US$1.300 millones en 2025

Ecuador se afianza en el mercado global del cacao y alcanza cifras récord en exportaciones durante 2025.

Ecuador es el segundo mayor exportador mundial de cacao en 2025, según la ICCO.
Ecuador es el segundo mayor exportador mundial de cacao en 2025, según la ICCO. | Plastic Odyssey

Ecuador cerrará este año como el segundo mayor exportador de cacao a nivel mundial, con ingresos que ya superan los US$1.333 millones solo en el primer trimestre de 2025. Con 139.000 toneladas exportadas entre enero y marzo, el país se consolida como un actor clave en la oferta global.

Según la Organización Internacional del Cacao (ICCO), este desempeño refleja el fortalecimiento del sector ecuatoriano, impulsado por mejoras en tecnología, procesos productivos y calidad del grano, que han permitido al país competir de cerca con Ghana, tradicional segundo productor detrás de Costa de Marfil.

PUEDES VER: Informar desde Gaza, donde periodistas son asesinados y sufren de hambruna

lr.pe

Producción en ascenso y competitividad internacional

La producción anual de Ecuador se estima en alrededor de 480.000 toneladas, muy cerca de las cifras de Ghana, que alcanzan las 540.000. Este crecimiento no solo responde al volumen, sino también a la reputación del cacao fino de aroma ecuatoriano, altamente demandado en mercados de Europa, Norteamérica y Asia.

"Las cifras confirman que Ecuador gana terreno en la oferta mundial gracias a la calidad de su cacao y a los avances en sus procesos y tecnología aplicada al producto", afirmó Merlyn Casanova, directora ejecutiva de ANECACAO.

PUEDES VER: Derecha lidera intención de voto en Chile: así va el panorama a solo tres meses de las elecciones presidenciales

lr.pe

Perú, socio regional con modelo de pequeños productores

En contraste, Perú mantiene un modelo de agricultura familiar, con cerca de 90.000 pequeños productores que aportan a su posición como octavo exportador mundial. En 2024, registró 160.000 toneladas de cacao en grano por un valor de US$1.280 millones, con mercados como Estados Unidos, Países Bajos y Bélgica como principales compradores.

PUEDES VER: Al menos 13 presos políticos son liberados de la cárcel en Venezuela, según líderes opositores al régimen de Maduro

lr.pe

Chokao 2025: la vitrina internacional de Ecuador

Para visibilizar estos avances, Ecuador acogerá la feria Chokao 2025, del 26 al 28 de agosto en Guayaquil. El encuentro reunirá a productores, exportadores y representantes de la industria para proyectar el cacao ecuatoriano en el mercado internacional.

"Queremos visibilizar estos indicadores y dar a conocer la importancia de Ecuador para el mercado mundial del cacao", explicó Casanova, subrayando que el país se consolida como referente en el sector.

