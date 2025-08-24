Detienen en Ecuador a dos hombres con explosivos que serían usados en atentados terroristas en Colombia
El hallazgo incluyó 25.000 metros de cordón detonante y 3.750 unidades de emulsión explosiva. Las investigaciones apuntan a que este material sería entregado a grupos armados colombianos.
Este domingo 24 de agosto, autoridades de Ecuador detuvieron a un hombre y una mujer que transportaban explosivos con destino a Colombia. El operativo tuvo lugar en San Gabriel, provincia de Carchi, durante un control policial rutinario. En el interior del camión que conducían, los agentes hallaron 25.000 metros de cordón detonante y 3.750 unidades de emulsión explosiva tipo Emulnor.
Según la Policía Nacional, el cargamento había salido desde El Oro, provincia ubicada en la frontera sur con Perú. Las primeras investigaciones apuntan a que los explosivos serían entregados a grupos armados colombianos para la ejecución de atentados terroristas. Ambos detenidos fueron puestos bajo custodia y se incautaron tanto el vehículo como sus teléfonos móviles.
Ruta del cargamento y puntos de control clave
La ruta del camión atravesó Ecuador desde el sur hasta el norte, iniciando en El Oro y culminando en Carchi, una de las provincias fronterizas con Colombia. El decomiso ocurrió en San Gabriel, donde un control rutinario permitió detectar el cargamento oculto en el vehículo. La localización del hallazgo es estratégica, dado que es uno de los pasos más activos entre ambos países.
Este operativo evidencia la necesidad de fortalecer los controles internos en las vías nacionales. El tráfico de material bélico en territorio ecuatoriano representa no solo un riesgo para la seguridad interna, sino también un eslabón crítico en redes delictivas transnacionales que operan entre Perú, Ecuador y Colombia.
Cooperación internacional ante una amenaza regional
Tras el hallazgo, la Policía ecuatoriana anunció que está coordinando con autoridades colombianas para identificar a los posibles receptores del cargamento. Aunque aún no se ha confirmado el grupo armado específico, se presume que los explosivos estaban destinados a estructuras involucradas en actos terroristas recientes en Colombia.
La Fiscalía ecuatoriana abrió una investigación preliminar por delitos relacionados con el transporte ilegal de material explosivo. Este caso refuerza la urgencia de ampliar la cooperación regional en materia de inteligencia, especialmente en zonas fronterizas donde el crimen organizado aprovecha los vacíos institucionales.