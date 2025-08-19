HOYSuscripcion LR Focus

Petroperú: Refinería de Talara recibe buque tanque de un millón de barriles de crudo ecuatoriano

Descarga y almacenamiento del petróleo adquirido en Ecuador se realizó en el Terminal Bayóvar. Según Petroperú, esta operación forma parte del plan de optimización de compra en volúmenes mayores.

Petroperú informó que el crudo ecuatoriano llegó al país en el buque tanque Lord Byron 21. Foto: Petroperú
Petroperú informó este martes 19 de agosto que completó la descarga de un millón de barriles de crudo Oriente procedentes de Ecuador. Dicha operación fue realizada en el Terminal Portuario Bayóvar, principal puerto marítimo del norte del país, cuyo destino final es la Nueva Refinería Talara (NRT), ubicada en Piura.

Según la petrolera estatal, esta adquisición se enmarca en su plan de optimización de compra en grandes volúmenes impulsado por LA Alta Dirección presidida por Alejandro Narváez, que permite reforzar el suministro de combustibles en todo el país y que consolida su rol estratégico en el sector de hidrocarburos.

Petroperú descarga en Bayóvar un millón de barriles de crudo ecuatoriano

El cargamento, transportado por el buque tanque Lord Byron 21 proveniente de Ecuador, fue transferido de manera segura a los tanques de almacenamiento del Terminal Bayóvar utilizando las instalaciones del muelle, que dispone de cuatro brazos de carga y una infraestructura diseñada para recibir buques de hasta 1,5 millones de barriles.

La maniobra de descarga, que duró 105 horas continuas, se llevó a cabo bajo rigurosas medidas de seguridad como parte del Plan Maestro de Mantenimiento que ejecuta Petroperú S.A., el cual tiene como objetivo asegurar la eficiencia operativa y proteger todos los protocolos técnicos establecidos para la manipulación de hidrocarburos.

De acuerdo con Petroperú, el Terminal Bayóvar resalta por su capacidad de embarque de hasta 100.000 barriles por hora y por su sistema compuesto por 14 tanques, que tienen una capacidad total de más de 1,7 millones de barriles. Dicha infraestructura certificada bajo estándares internacionales, le permiten formar parte activa del sistema de comercialización nacional e internacional de hidrocarburos líquidos.

"Con esta operación, Petroperú asegura el abastecimiento continuo del mercado nacional, optimiza el procesamiento de la NRT y reafirma su rol estratégico como empresa estatal clave para la seguridad energética del país", sentenciaron desde Petroperú.

Exportaciones a Ecuador

A comienzos de agosto, Petroperú informó que culminó la exportación a Ecuador de 137.500 barriles de Turbo Jet A-1, un combustible especializado para la aviación comercial. Este despacho se efectuó desde el Muelle de Carga Líquida (MU1) de la Refinería Talara, utilizando el buque MT Clearocean Ginko.

Según la petrolera, estos despachos se logran gracias a la optimización de sus operaciones, un proceso que ha estado en marcha desde principios de este año y que ha contribuido directamente a su sostenibilidad financiera. Al mismo tiempo, refuerza las capacidades logísticas y comerciales de Petroperú en el mercado internacional.

"Hemos iniciado algunas ventas, como la que estamos concretando con el país hermano de Ecuador, de aproximadamente 137.500 barriles Turbo Jet A-1. Desde hace meses atrás, venimos conversando con PetroEcuador a fin de que nos vendan crudo de una manera directa a través de este convenio, lo cual, nos favorecerá a ambos países para tener un mejor valor económico", declaró a RPP Óscar Vera, gerente general de Petroperú.

De igual forma, recordó que este convenio también incluye la opción de que PetroEcuador pueda usar el Oleoducto Norperuano para sacar el crudo que tienen ellos desde la selva norte hasta el Terminal Marítimo Bayóvar. No obstante, Vera reconoció que se vienen ultimando detalles para concretar las firmas de ambos países hacia fines de agosto.

