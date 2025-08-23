HOYSuscripcion LR Focus

Latina renunció al sueño americano y volvió con todas sus cosas en contenedores tras dejar EE.UU.: “Hasta el microondas”

La joven ecuatoriana pagó más de US$10 mil dólares para llevarse su televisor, lavadora y todo lo que había comprado en Estados Unidos.

La joven ecuatoriana reveló que pagó varios miles de dólares por realizar su mudanza internacional sin pagar impuestos en su país.
La joven ecuatoriana reveló que pagó varios miles de dólares por realizar su mudanza internacional sin pagar impuestos en su país.

Una joven ecuatoriana se volvió viral en TikTok tras contar su historia de migración en Estados Unidos. La mujer mencionó que, luego de cuatro años viviendo en Miami, decidió abandonar el sueño americano tras las leyes impuestas por Donald Trump. Sin embargo, a diferencia de otros latinos que dejan todo atrás, la joven prefirió invertir para llevarse todo lo que había comprado en EE. UU. a Ecuador.

"Tienes que estar donde te sientas bien. Para algunos EE. UU. es ese lugar, pero para otros no y también está bien", mencionó la joven en el clip.

Ecuatoriana deja su vida en Estados Unidos y regresa a su país

A través de sus redes sociales, la usuaria Dachel García reveló que nació en Cuba, pero a los 16 años migró a Ecuador y que, tras casarse, se mudó a Estados Unidos, donde residió por cuatro años con su familia. Sin embargo, tras las nuevas leyes migratorias y querer volver a ver a su familia, tomó la decisión de ya no vivir en Miami.

Para lograr su mudanza internacional tuvo que rellenar diversos papeles, pero el que más se le complicó fue la contratación de un contenedor de 40 pies (12 metros). Al inicio buscó diversas ofertas cómodas y seguras: “Después de buscar y preguntar un montón, terminé contratando una empresa de envío internacional”. La operación le costó US$10.600 y, según la joven, se trajo todo lo que había comprado "hasta el microondas".

De acuerdo al testimonio de Dachel, la empresa que contrató le pidió los pasaportes de todos los integrantes de su familia y un inventario con precisión de lo que llevaría a Ecuador; es decir, debía detallar “cuántas cosas” llevaban, “cuánto costaban” y “si eran nuevas o usadas”.

El contenedor que consiguió se demoró en llegar 20 días vía marítima. Para evitar pagar los impuestos por importación de bienes personales, García aplicó al programa gubernamental de Ecuador, 'Retorno a casa'. Con este beneficio, la joven solo presentó un documento que otorga un poder al agente aduanero, una declaración jurada con todos los objetos transportados, los movimientos migratorios de la familia y el certificado de migrantes retornados.

