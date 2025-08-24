Medellín, en Colombia, volvió a ocupar titulares internacionales. La capital antioqueña fue reconocida por la revista británica Condé Nast Traveler como una de las diez ciudades con el mejor transporte público del mundo, en un listado que también incluye a Tokio, Londres, Singapur y Estocolmo. El reconocimiento resalta a Medellín por su capacidad de integrar un sistema de movilidad que facilita el desplazamiento e impulsa la transformación social de la ciudad.

La publicación, que tiene a Medellín como la única ciudad de Sudamérica en esta selección, no incluyó a capitales como Santiago de Chile y Buenos Aires. Factores como la accesibilidad, la sostenibilidad y el diseño fueron claves en la evaluación. Según la revista, las urbes elegidas ofrecen “sistemas bien diseñados, dignos para los residentes y acogedores para los visitantes, sin importar idioma, edad o capacidad física”.

Medellín en el ranking mundial de transporte: así se transformó la ciudad

El Metro de Medellín, inaugurado en 1995, sigue siendo el único sistema ferroviario de Colombia. A lo largo de tres décadas se convirtió en un eje articulador de la movilidad urbana, enlazando tranvías, buses de tránsito rápido (BTR) y una amplia red de autobuses convencionales. Esta integración ha permitido viajes eficientes y seguros en una ciudad que históricamente enfrentó grandes retos de conectividad.

La gran innovación es el Metrocable Medellín, una red de siete líneas de teleféricos que conecta barrios en laderas montañosas con el centro de la ciudad. Este modelo, pionero en el mundo, redujo trayectos de dos horas a solo 30 minutos y se convirtió en símbolo de orgullo ciudadano. “El Metrocable no es solo transporte, es inclusión social”, señalaron voceros del sistema al ser consultados por Condé Nast Traveler.

De Tokio a Estocolmo: las grandes ciudades con mejor transporte público

El ranking de Condé Nast destaca a urbes que han elevado el transporte público a un nivel de excelencia. En Asia, Tokio se distingue por su puntualidad y limpieza, mientras que Seúl ofrece uno de los sistemas más accesibles y modernos del planeta. En Europa, Estocolmo convirtió su metro en una galería de arte subterránea con 94 estaciones intervenidas por más de 250 artistas.

En total, nueve ciudades fueron destacadas como ejemplos de sistemas de movilidad urbana: Hong Kong, Delhi, Tokio, Singapur, Londres, Seúl, Medellín, Washington D. C. y Estocolmo. Todas comparten un denominador común: eficiencia, accesibilidad y visión sostenible. Este listado confirma que el transporte puede ser no solo un servicio esencial, sino también una atracción turística que refleja la identidad cultural de cada lugar.