USA

Liberan de prisión a Kilmar Ábrego García, inmigrante salvadoreño deportado por "error" de EEUU, y se espera su juicio

Kilmar Ábrego García, deportado por "error" en marzo, viajará a Maryland para esperar su juicio junto a su familia.

Kilmar Ábrego García queda libre de su custodia criminal en Estados Unidos.
Kilmar Abrego García, el inmigrante de El Salvador deportado por "error" de Estados Unidos, consiguió su libertad condicional de la prisión de Nashville, Tennessee, este viernes 22 de agosto. Junto a su familia, el salvadoreño esperaría su juicio en Maryland.

Fue en marzo de 2025 que Kilmar Abrego fue deportado a su país natal por "error" tras orden del Gobierno de Donald Trump. Desde entonces, su nombre y su rostro se hicieron conocidos.

PUEDES VER: Policía de Texas libera por error a reo con condena de 5 años de prisión: varias patrullas fueron movilizadas

lr.pe

Kilmar Ábrego García se declaró inocente de los cargos en su contra

Abrego García se declaró inocente de los cargos de contrabando en un bus en Tennessee en 2022. Incluso, en las imágenes de la cámara corporal de un agente de la Patrulla de Carreteras de Tennessee se mostraba un intercambio tranquilo con Abrego García.

Había nueve pasajeros en el vehículo, que fue detenido por los agentes tras sospecha de contrabando. No obstante, al salvadoreño se le permitió seguir su recorrido con solo una advertencia.

PUEDES VER: Así opera el P-8 Poseidón, el avión espía y cazasubmarinos que Estados Unidos desplegó hacia Venezuela

lr.pe

¿Por qué deportaron por "error" a Kilmar Ábrego García?

La primera deportación de Kilmar Ábrego García ocurrió en marzo de 2025, cuando agentes del ICE lo enviaron a El Salvador sin concluir su proceso legal en Estados Unidos.

El error fue reconocido públicamente por funcionarios del Gobierno del presidente Donald Trump y, como consecuencia, el ciudadano salvadoreño regresó a Estados Unidos en la primera semana de junio. A su llegada tenía que presentarse ante la justicia federal. Ábrego García enfrentaba cargos federales por "tráfico de personas", entre otras acusaciones.

