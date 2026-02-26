HOYSuscripcion LR Focus

Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     
Deportes

Mauro Cantoro recomienda a Universitario no pifiar a Hernán Barcos en su regreso al Monumental con FC Cajamarca: "Él sale ganando"

El exfutbolista se refirió acerca de la presencia de Hernán Barcos en el Estadio Monumental cuando se enfrenten Universitario de Deportes ante FC Cajamarca.

Mauro Cantoro y su recomendación a Universitario para el partido ante FC Cajamarca de Hernán Barcos. Foto: Desmarcados/Liga 1/composición LR
Mauro Cantoro y su recomendación a Universitario para el partido ante FC Cajamarca de Hernán Barcos. Foto: Desmarcados/Liga 1/composición LR

Este fin de semana, Universitario recibirá a FC Cajamarca por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Se habla mucho de este partido por la visita de Hernán Barcos al Estadio Monumental. Esto, debido al pasado del 'Pirata' con camiseta de Alianza Lima. El exfutbolista Mauro Cantoro, se animó a dar una recomendación a la 'U' para afrontar este partido de la mejor manera, considerando que tendrán al frente a un delantero importante como lo es el goleador argentino.

El 'Toro' pidió restarle importancia a la presencia de Barcos, ya que, para él, ese tipo de acciones suelen motivar a los futbolistas. "A la gente de la 'U' le digo que Barcos sale ganando si la 'U' se empeña a silbarlo, porque eso es lo que quiere. Encima, llega a hacerte goles", mencionó en el programa 'Desmarcados'.

PUEDES VER: Pablo Guede se refirió acerca de la ausencia de Paolo Guerrero ante UTC por Liga 1 2026: "Ya es una decisión mía"

lr.pe

Mauro Cantoro recomienda a Universitario no pifiar a Hernán Barcos en su regreso al Monumental con FC Cajamarca

Para Mauro Cantoro, mucho dependerá de lo que pueda hacer el 'Pirata' dentro del campo de juego. De igual forma, la hinchada también jugará un rol importante para lo que será el trámite del partido. "Universitario debería darle poca importancia a Hernán Barcos", indicó el exdelantero.

Otro de los condimentos que trae este encuentro, será el reencuentro entre Hernán Barcos y Álex Valera, luego de haber tenido un enfrenamiento en el último clásico del año pasado. La diferencia es que ahora el 'Pirata' volverá al Estadio Monumental, pero vistiendo una camiseta diferente.

PUEDES VER: Julio César Uribe rechazó denuncia de Alianza Lima a Universitario: "Cuando hay una fiesta a la que no te invitan, no me parece participar"

lr.pe

¿Cuándo se enfrentan Universitario vs FC Cajamarca?

El duelo entre Universitario y FC Cajamarca se llevará a cabo el domingo 01 de marzo a las 6.00 p. m. en el Estadio Monumental. Este enfrentamiento será uno de los más llamativos de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026.

