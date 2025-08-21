El Gobierno de China reiteró este jueves su firme apoyo y respaldo a Venezuela, al mismo tiempo que rechazó cualquier tipo de injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos del país sudamericano.

Mao Ning, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, subrayó que el país asiático critica “el uso de la fuerza o la amenaza de la misma en las relaciones internacionales y nos oponemos a la intromisión en los asuntos internos de Venezuela desde fuera, sea cual sea el pretexto".

China rechaza injerencia de EEUU en asuntos internos de Venezuela

Las declaraciones de Mao Ning están relacionadas con las patrullas de buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela. Según la portavoz de la cancillería china, estas acciones por parte de Estados Unidos vulneran la soberanía de otros países y ponen en peligro la paz regional.

Asimismo, afirmó que China rechaza cualquier tipo de intervención que vulnere los principios y objetivos de la Carta de la ONU o "infrinja la soberanía y seguridad de otros países". La diplomática china instó a Washington a “hacer más cosas que contribuyan a la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe”, en lugar de recurrir a medidas militares que, según señalan varios líderes regionales, ponen en riesgo la estabilidad de la zona.

Se oponen a despliegue militar de Estados Unidos

Los líderes de los países que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) hicieron un llamado el miércoles a la unión latinoamericana y caribeña frente a las amenazas provenientes de Estados Unidos. Acusaron a dicho país de estar llevando a cabo un "despliegue militar" en las "aguas del Caribe". Además de rechazar esta acción, pidieron el cese inmediato de las amenazas a los países de la región.

Durante la XIII Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA, el presidente de Bolivia, Luis Arce, destacó que la reunión tenía como objetivo expresar la plena solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Venezuela frente a la provocación inaceptable de Estados Unidos, que, según Arce, sigue considerando a América Latina como su "patio trasero".

Régimen de Maduro amenaza a EEUU tras despliegue de buques de guerra

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, lanzó una fuerte amenaza durante un mitin político contra los que llamó un "imperio". El político señaló que "los extranjeros que entren a este país sin permiso, entran, pero no salen, se queda presos".

Rodríguez indicó que los venezolanos tienen la responsabilidad de defender su territorio, ya sea que vivan dentro del país o en el extranjero. Estas declaraciones se produjeron después de que Estados Unidos enviara buques militares cerca de las costas de Venezuela con el fin de "combatir el narcotráfico" en la zona.

Cabe recordar que, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Nicolás Maduro ha sido identificado como el líder del Cartel de los Soles, usando el narcotráfico como medio para financiar su régimen y afianza su control sobre Venezuela.