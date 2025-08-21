Clan del Golfo derriba helicóptero de la Policía de Colombia: al menos 8 muertos y 8 heridos

Este jueves, 8 policías murieron y 8 más resultaron heridos tras intensos enfrentamientos y un ataque con dron del Clan del Golfo, el principal grupo narcotraficante de Colombia, en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país, según informó el presidente Gustavo Petro en X.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, explicó que el helicóptero de la Policía Colombiana fue derribado mientras los uniformados realizaban labores de erradicación de cultivos ilícitos en la región. No obstante, fuentes policiales señalaron que, tras el ataque, la nave tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia.

Según los informes, los atacantes “hostigaron” a un grupo de erradicadores de hoja de coca y, además, lanzaron un ataque con dron que provocó que uno de los helicópteros se precipitara a tierra.

Gustavo Petro confirmó la muerte de un técnico policial

A través de redes sociales, el presidente Gustavo Petro proporcionó detalles sobre el atentado ocurrido en Amalfi, Antioquia, donde aseguró que los uniformados lograron un golpe significativo contra las finanzas ilegales del Clan del Golfo. Durante el ataque del grupo armado contra la fuerza pública, un técnico de la institución perdió la vida, según confirmó el jefe de Estado.

"Logramos incautación de tonelada y media de cocaína del Clan del Golfo en Urabá y su reacción sucede en la zona, en la erradicación de hoja de coca en Amalfi, Antioquia, logran derrumbar un helicóptero de la policía, con hasta el momento un técnico muerto. La reacción de la FAC ha sido inmediata (SIC)", escribió Petro en X.

¿Qué es el Clan del Golfo, el mayor cartel de Colombia?

El Clan del Golfo, es el grupo armado más grande de Colombia y uno de los principales productores de cocaína a nivel global. Según una investigación del centro de pensamiento International Crisis Group, alberga en sus filas entre 6.000 y 7.000 miembros.

Esta organización opera en al menos 17 de los 32 departamentos del país, en especial en el norte, donde su principal trabajo es el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal o la captura de recursos públicos. Además, controla el paso de migrantes por las rutas peligrosas que cruzan la frontera que separa a Colombia y Panamá.