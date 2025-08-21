HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile
Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     
Narcos derriba helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos
Narcos derriba helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriba helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriba helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

Clan del Golfo derriba helicóptero de la Policía de Colombia: al menos 8 muertos y 8 heridos

El presidente Petro informó el número de fallecidos y heridos, atribuido al Clan del Golfo, el mayor grupo narcotraficante de Colombia.

Un helicóptero fue atacado en Antioquia, Colombia.
Un helicóptero fue atacado en Antioquia, Colombia. | Composición LR

Este jueves, 8 policías murieron y 8 más resultaron heridos tras intensos enfrentamientos y un ataque con dron del Clan del Golfo, el principal grupo narcotraficante de Colombia, en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país, según informó el presidente Gustavo Petro en X.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, explicó que el helicóptero de la Policía Colombiana fue derribado mientras los uniformados realizaban labores de erradicación de cultivos ilícitos en la región. No obstante, fuentes policiales señalaron que, tras el ataque, la nave tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia.

Según los informes, los atacantes “hostigaron” a un grupo de erradicadores de hoja de coca y, además, lanzaron un ataque con dron que provocó que uno de los helicópteros se precipitara a tierra.

Gustavo Petro confirmó la muerte de un técnico policial

A través de redes sociales, el presidente Gustavo Petro proporcionó detalles sobre el atentado ocurrido en Amalfi, Antioquia, donde aseguró que los uniformados lograron un golpe significativo contra las finanzas ilegales del Clan del Golfo. Durante el ataque del grupo armado contra la fuerza pública, un técnico de la institución perdió la vida, según confirmó el jefe de Estado.

"Logramos incautación de tonelada y media de cocaína del Clan del Golfo en Urabá y su reacción sucede en la zona, en la erradicación de hoja de coca en Amalfi, Antioquia, logran derrumbar un helicóptero de la policía, con hasta el momento un técnico muerto. La reacción de la FAC ha sido inmediata (SIC)", escribió Petro en X.

¿Qué es el Clan del Golfo, el mayor cartel de Colombia?

El Clan del Golfo, es el grupo armado más grande de Colombia y uno de los principales productores de cocaína a nivel global. Según una investigación del centro de pensamiento International Crisis Group, alberga en sus filas entre 6.000 y 7.000 miembros.

Esta organización opera en al menos 17 de los 32 departamentos del país, en especial en el norte, donde su principal trabajo es el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal o la captura de recursos públicos. Además, controla el paso de migrantes por las rutas peligrosas que cruzan la frontera que separa a Colombia y Panamá.

Notas relacionadas
DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

LEER MÁS
Brasil avanza en protección infantil: Cámara de Diputados aprueba norma para redes sociales

Brasil avanza en protección infantil: Cámara de Diputados aprueba norma para redes sociales

LEER MÁS
Gabriel Boric condena graves incidentes en encuentro entre U de Chile e Independiente: "Está mal en muchos sentidos"

Gabriel Boric condena graves incidentes en encuentro entre U de Chile e Independiente: "Está mal en muchos sentidos"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estados Unidos ordenó el despliegue de un escuadrón anfibio frente a las costas de Venezuela, según Reuters

Estados Unidos ordenó el despliegue de un escuadrón anfibio frente a las costas de Venezuela, según Reuters

LEER MÁS
DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

LEER MÁS
Asesinan a Influencer de TikTok cuando transmitía en vivo desde su casa en Ecuador: "No quiero sufrir"

Asesinan a Influencer de TikTok cuando transmitía en vivo desde su casa en Ecuador: "No quiero sufrir"

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, jueves 21 de agosto de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, jueves 21 de agosto de 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso aprueba rebaja en el impuesto predial para personas con discapacidad

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

Donald Trump habla sobre la situación en la guerra entre Rusia y Ucrania "Conmigo esta guerra nunca habría ocurrido"

Mundo

Donald Trump habla sobre la situación en la guerra entre Rusia y Ucrania "Conmigo esta guerra nunca habría ocurrido"

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

Famosos influencers se accidentaron tras chocar Porsche en Brasil: investigados por juegos ilegales

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Jefe del INPE se confunde al explicar la razón por la que Martín Vizcarra no puede permanecer en Barbadillo

¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje, debería ir al penal de Lurigancho"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota