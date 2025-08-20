HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Mundo

Streamer francés muere en pleno directo después de 10 días de transmisión ininterrumpidos: "Fue humillado y maltratado"

El streamer Jean Pormanove, de 46 años y conocido como "JP", falleció el pasado domingo 17 de agosto de 2025 durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick.

Jean Pormanove murió en pleno directo después de 10 días de transmisión ininterrumpidos en Kick.
Jean Pormanove murió en pleno directo después de 10 días de transmisión ininterrumpidos en Kick. | Ouest - France

El streamer francés Jean Pormanove, conocido como "JP", falleció en plena transmisión en vivo el pasado 17 de agosto de 2025 a los 46 años. Durante su directo en la plataforma Kick, que duró 10 días ininterrumpidos, las autoridades afirmaron que Jean fue víctima de un tratamiento de humillación y maltrato durante meses. A pesar de las dificultades, él continuó con su actividad como streamer junto a otros compañeros.

Pormanove fue hallado sin conciencia sobre un colchón, cubierto por un edredón. Uno de los streamers que estaba allí acompañándolo, apodado "Naruto", comentó que su postura era bastante extraña, trató de despertarlo, pero no obtuvo respuesta.

PUEDES VER: Avión aterriza de emergencia tras impactar con un ave de gran tamaño durante vuelo entre España y Francia

lr.pe

Advierten sobre la peligrosidad que traería realizar directos en plataformas de internet

Clara Chappaz, ministra delegada de Inteligencia Artificial y Asuntos Digitales, afirmó en la red social X que “la responsabilidad de las plataformas en línea respecto a la difusión de contenidos ilícitos no es opcional: es la ley. Este tipo de fallos puede conducir a lo peor y no tiene cabida en Francia, en Europa ni en ningún otro lugar”.

La ministra también señaló que ya se está llevando a cabo una investigación judicial para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte del streamer Pormanove. Además, informó a la Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique (ARCOM), la autoridad encargada de regular la comunicación audiovisual y digital en Francia, sobre el incidente.

PUEDES VER: Científicos de Francia descubren un nuevo tratamiento para la esquizofrenia utilizando nanocuerpos

lr.pe

La polémica en torno al streamer Jean Pormanove

El popular streamer "JP" se había visto envuelto en una gran polémica relacionada con el canal 'le Lokal' en la plataforma de streaming Kick. En una investigación publicada en diciembre de 2024, el medio Médiapart acusaba a varios influencers de ser responsables de lo que describieron como un verdadero “negocio de maltrato en línea”. Entre los implicados estaban “Safine” y “Naruto”, quienes actuaban como los agresores, mientras que Jean Pormanove (JP) y Coudoux, una persona con discapacidad, eran las víctimas.

El concepto de 'Lokal' consistía en someter a “JP” y Coudoux a humillaciones diarias frente a una audiencia, lo que generaba miles de euros mensuales para los creadores del canal. Las agresiones iban desde burlas y chorros de agua y pintura, hasta bofetadas y estrangulamientos. Otros programas, como “Des chiffres et des illettrés” (Cifras y analfabetos) o “Question pour un Golmon” (Pregunta para un Mongol), se basaban en ridiculizar las capacidades mentales de los participantes.

PUEDES VER: La historia de 'La desconocida del Sena', el cadáver sonriente que ayudó a salvar millones de vidas

lr.pe

Esto dijo la plataforma Kick ante muerte de streamer francés

Un portavoz de Kick expresó que la compañía está “revisando con urgencia” los detalles relacionados con la muerte del streamer “JP” y colaborando con las autoridades encargadas de la investigación. “Estamos profundamente consternados por la pérdida de Jean Pormanove y enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a la comunidad que lo apoyaba”, mencionaron en un comunicado a la BBC.

Por otro lado, un streamer crítico de la plataforma, quien prefirió mantenerse en el anonimato, declaró, con el medio Mediapart, su sorpresa y preocupación por el “uso de personas vulnerables, incluidas aquellas con discapacidades”, en estas transmisiones en vivo, las cuales generan gran revuelo y son observadas por un público altamente exigente.

