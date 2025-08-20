HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
Mira EN VIVO Alianza Lima vs U. Católica por la Sudamericana      
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

La potencia que amenaza a China y podría quitarle el poderío de Asia: estaría reforzando su ejército y no es Estados Unidos

India, potencia asiática en ascenso, adquirirá 114 cazas Rafale de Francia, potenciando su capacidad militar y buscando superar el poderío de China en la región.

India sería la potencia que supere a China. Foto: composición LR/X

Esta nación es una de las potencias más importantes en Asia, junto a China, tiene como ventaja el consumo masivo y la mano de obra potencialmente competitiva a nivel global.

Esta nación aliada a Filipinas podría poner fin a la hegemonía china tras la reciente adquisición de 100 aviones cazas. India apunta a ser el siguiente país con mayor poder en Asia.

India podría superar el poderío militar de China

La Fuerza Aérea de la India adquirirá 114 nuevos cazas Rafale como parte de su programa de modernización de aviones de combate multifunción (MRFA).

Este acuerdo, firmado entre los gobiernos de India y Francia, incluye la posibilidad de que el país produzca al menos una parte de las aeronaves adquiridas. Con esta medida, India busca fortalecer su capacidad industrial local y facilitar la aprobación del acuerdo en Nueva Delhi.

¿Cuál es la relación entre China e India?

La relación entre China e India ha sido históricamente compleja, marcada tanto por la cooperación como por las tensiones, especialmente en torno a disputas territoriales en la región fronteriza del Himalaya. Sin embargo, en los últimos tiempos, ambos países han dado pasos hacia la estabilización de sus lazos, buscando promover el diálogo y la paz en áreas de interés mutuo.

Recientemente, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, visitó India para participar en la 24ª ronda de conversaciones sobre la frontera, donde se reunió con el asesor de Seguridad Nacional de India, Ajit Doval. Este encuentro subraya los esfuerzos de ambos gobiernos para manejar sus diferencias de manera pacífica. Además, Wang Yi se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi, justo antes de que este viajara a China para participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.

Durante las conversaciones, Ajit Doval destacó los avances en la relación bilateral, mencionando que "ha habido calma en las fronteras" y que "nuestros compromisos bilaterales han sido más sustanciales". Por su parte, Wang Yi también reconoció que el nuevo entorno creado por los esfuerzos conjuntos ha permitido a ambos países avanzar en diversas áreas de cooperación, lo que sugiere un enfoque pragmático para superar los desafíos históricos y fomentar un entorno de paz y colaboración.

