HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile
Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

Estas son las impactantes imágenes del atentado terrorista en Cali: así quedó la Base Aérea Marco Fidel Suárez

Un camión bomba explotó cerca de la Base Aérea en Cali dejando un muerto, diez heridos y graves daños en el barrio La Base.

Atentado en Cali, Colombia, dejó un muerto y diez heridos cerca de la base. Foto: Raúl Palacios
Atentado en Cali, Colombia, dejó un muerto y diez heridos cerca de la base. Foto: Raúl Palacios

Una violenta explosión sacudió el jueves pasado el barrio La Base, en el oriente de Cali, cerca de la Base Aérea Marco Fidel Suárez. El atentado terrorista, ocurrido alrededor de las 3:30 de la tarde, causó gran destrucción y sembró el pánico entre los residentes de la zona.

Según las primeras informaciones, un camión cargado con cilindros bomba fue detonado frente a las instalaciones militares. El ataque dejó un saldo preliminar cinco muertos, diez heridos y considerables daños materiales en vehículos, viviendas y comercios.

PUEDES VER: Atentado cerca a la base aérea de Cali deja varios heridos: terroristas habrían dejado artefactos explosivos en el área

lr.pe
Vehículos destruidos tras la explosión cerca de la Base Aérea en Cali. Foto: Raúl Palacios

Vehículos destruidos tras la explosión cerca de la Base Aérea en Cali. Foto: Raúl Palacios

Socorristas atienden heridos tras el atentado en zona militar. Foto: Raúl Palacios

Socorristas atienden heridos tras el atentado en zona militar. Foto: Raúl Palacios

Autoridades acordonan el área mientras investigan la explosión. Foto: Raúl Palacios

Autoridades acordonan el área mientras investigan la explosión. Foto: Raúl Palacios

La onda expansiva dañó viviendas y comercios del barrio La Base. Foto: Raúl Palacios

La onda expansiva dañó viviendas y comercios del barrio La Base. Foto: Raúl Palacios

Notas relacionadas
Estados Unidos ordenó el despliegue de un escuadrón anfibio frente a las costas de Venezuela, según Reuters

Estados Unidos ordenó el despliegue de un escuadrón anfibio frente a las costas de Venezuela, según Reuters

LEER MÁS
Clan del Golfo derriba helicóptero de la Policía de Colombia: al menos 8 muertos y 8 heridos

Clan del Golfo derriba helicóptero de la Policía de Colombia: al menos 8 muertos y 8 heridos

LEER MÁS
Terror en aeropuerto de Milán: hombre incendia mostrador de check-in y destruye monitores con un martillo

Terror en aeropuerto de Milán: hombre incendia mostrador de check-in y destruye monitores con un martillo

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Clan del Golfo derriba helicóptero de la Policía de Colombia: al menos 8 muertos y 8 heridos

Clan del Golfo derriba helicóptero de la Policía de Colombia: al menos 8 muertos y 8 heridos

LEER MÁS
Estados Unidos ordenó el despliegue de un escuadrón anfibio frente a las costas de Venezuela, según Reuters

Estados Unidos ordenó el despliegue de un escuadrón anfibio frente a las costas de Venezuela, según Reuters

LEER MÁS
DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

LEER MÁS
Asesinan a Influencer de TikTok cuando transmitía en vivo desde su casa en Ecuador: "No quiero sufrir"

Asesinan a Influencer de TikTok cuando transmitía en vivo desde su casa en Ecuador: "No quiero sufrir"

LEER MÁS
Atentado terrorista cerca a la base aérea de Cali deja un muerto y varios heridos: habrían sido dos explosivos

Atentado terrorista cerca a la base aérea de Cali deja un muerto y varios heridos: habrían sido dos explosivos

LEER MÁS
¿Donald Trump vs. Nicolás Maduro? Estas son las razones ante una posible intervención estadounidense en Venezuela

¿Donald Trump vs. Nicolás Maduro? Estas son las razones ante una posible intervención estadounidense en Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Donald Trump habla sobre la situación en la guerra entre Rusia y Ucrania "Conmigo esta guerra nunca habría ocurrido"

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Mundo

Donald Trump habla sobre la situación en la guerra entre Rusia y Ucrania "Conmigo esta guerra nunca habría ocurrido"

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

Famosos influencers se accidentaron tras chocar Porsche en Brasil: investigados por juegos ilegales

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje, debería ir al penal de Lurigancho"

Dina Boluarte justifica fallo del TC que la libra de investigaciones: "Un legado en defensa de la figura presidencial"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota