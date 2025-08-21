Estas son las impactantes imágenes del atentado terrorista en Cali: así quedó la Base Aérea Marco Fidel Suárez
Un camión bomba explotó cerca de la Base Aérea en Cali dejando un muerto, diez heridos y graves daños en el barrio La Base.
Una violenta explosión sacudió el jueves pasado el barrio La Base, en el oriente de Cali, cerca de la Base Aérea Marco Fidel Suárez. El atentado terrorista, ocurrido alrededor de las 3:30 de la tarde, causó gran destrucción y sembró el pánico entre los residentes de la zona.
Según las primeras informaciones, un camión cargado con cilindros bomba fue detonado frente a las instalaciones militares. El ataque dejó un saldo preliminar cinco muertos, diez heridos y considerables daños materiales en vehículos, viviendas y comercios.
Vehículos destruidos tras la explosión cerca de la Base Aérea en Cali. Foto: Raúl Palacios
Socorristas atienden heridos tras el atentado en zona militar. Foto: Raúl Palacios
Autoridades acordonan el área mientras investigan la explosión. Foto: Raúl Palacios
La onda expansiva dañó viviendas y comercios del barrio La Base. Foto: Raúl Palacios