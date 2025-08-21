Ciudadanos de Cali lograron detener a un joven presuntamente involucrado en el atentado con explosivos frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, ocurrido el jueves por la tarde. El ataque dejó un saldo de seis muertos, entre ellos un menor de nueve años, y más de 60 heridos, cifra que podría cambiar según la evolución de los reportes médicos.

Las detonaciones generaron pánico en el norte de la ciudad, provocando una fuerte movilización de los equipos de emergencia. La zona fue rápidamente acordonada por las autoridades mientras los habitantes ayudaban a evacuar a los heridos y a garantizar que los sospechosos no escaparan antes de la llegada de la policía.

¿Cómo fue capturado el presunto responsable del atentado contra la base aérea en Cali?

Varios ciudadanos del sector La Base inmovilizaron al sospechoso cuando intentaba huir tras el ataque. Los videos que circulan en redes sociales muestran cómo lo redujeron en el suelo, mientras algunos lo golpeaban para mantenerlo bajo control hasta la llegada de la Policía.

Las versiones preliminares de testigos indican que el joven participó en la preparación del atentado, incluida la ubicación de los camiones con explosivos. Se espera que su declaración ante las autoridades permita identificar a posibles cómplices y esclarecer su grado de responsabilidad en este hecho que conmocionó a la ciudad.

¿Qué medidas tomó el alcalde de Cali, Alejandro Éder, en respuesta al atentado?

El alcalde, Alejandro Éder, anunció una recompensa de hasta 400 millones de pesos para quienes proporcionen información que permita identificar a los autores del ataque. También se impusieron restricciones al tránsito de vehículos de carga pesada entre las 7:00 p. m. del jueves y las 4:00 a. m. del viernes, y se reforzó la seguridad en los accesos y salidas de la ciudad con el apoyo de la Policía Metropolitana y unidades aéreas.

Además, Éder activó los protocolos de emergencia de las secretarías de Salud, Seguridad y Gestión del Riesgo. Pidió a la ciudadanía mantener la calma y evitar circular por la zona mientras avanzan las labores de rescate, verificación y control del área. El mandatario expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias y advirtió que la ciudad “no permitirá que el miedo se imponga”. Aseguró que trabajarán sin descanso para que los responsables enfrenten la justicia.