Petro confirma la muerte de civiles tras atentado terrorista en Cali y culpa a la 'Junta del Narcotráfico'

Petro pidió a la comunidad internacional considerar a la junta del narcotráfico como una organización terrorista, destacando su influencia sobre grupos criminales en el país.

Gustavo Petro se pronuncia tras el ataque cerca a una base de Cali. Foto: Composición LR
Gustavo Petro se pronuncia tras el ataque cerca a una base de Cali. Foto: Composición LR

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó al ataque ocurrido en Cali, que dejó al menos cinco civiles muertos y 42 heridos cerca a la base aérea de Cali. El mandatario calificó el hecho como un acto de terrorismo y explicó: "Después de la derrota sufrida por la columna Carlos Patiño, con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos esta reacción terrorista en Cali", expresó el mandatario.

Petro también hizo un llamado internacional, pidiendo que se considere a la junta del narcotráfico como una organización terrorista. "El gobierno le pide al mundo que vea a la junta del narcotráfico como una amenaza terrorista", agregó. En su respuesta, el presidente destacó que esta junta, heredera del bloque capital de los paramilitares, dirige a grupos criminales como las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, quienes operan en varias regiones del país.

PUEDES VER: Atentado terrorista cerca a la base aérea de Cali deja al menos cinco muertos y varios heridos: habrían sido dos explosivos

¿Qué sucedió en Cali, cerca la base aérea?

Una fuerte explosión ocurrió este jueves cerca a la base aérea militar Marco Fidel Suárez en Cali, Colombia, fallecieron al menos cinco personas y se reportó 42 heridos. De acuerdo a información de la Alcaldía de la ciudad, la situación tuvo lugar en la carretera 8, poco después de que un helicóptero policial fuese derribado en otra zona del país.

Por su parte, el alcalde Alejandro Eder, señaló que en el taque fue perpetrado con un camión cargado de explosivos, lo que generó escenas de caos. Imágenes difundidas evidenciaron vehículos en llamas, personas heridas y gente huyendo del lugar.

Reacciones del gobierno tras el ataque en Cali

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, expreso su rechazo absoluto al ataque ocurrido en Cali frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, calificándolo como un "acto cobarde y criminal". Además, Márquez enfatizó que "Colombia merece vivir en paz" y condenó de manera tajante los actos de violencia que marca la tranquilidad del país.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también se manifestó ante el ataque, y señaló que el terrorismo busca intimidar y doblegar sus actos criminales. En ese sentido, el ministro recalcó que "estas acciones solo refuerzan la determinación inquebrantable para erradicarlos y garantizar la seguridad".

