Magaly Medina se molestó en vivo con Johana Cubillas a raíz de un fuerte video que esta le envió, en el que, según describe la presentadora, estaría manipulando a su hijo al cuestionarlo si quiere irse con su padre, Juan Ichazo, pero recordándole que está con Macarena Vélez, su actual pareja.

La figura de ATV consideró que la popular ‘nena’ estaba poniendo al menor en una situación bastante estresante. Cuando logró tenerla en el hilo telefónico, Magaly no dudó en confrontarla. “Estás siendo egoísta”, le dijo de inicio.

Magaly Medina enfurece con Johana Cubillas y la confronta

Magaly Medina abordó en su programa el enfrentamiento que protagonizaron en la calle Johana Cubillas con Macarena Vélez, luego de que la primera insultara con frases denigrantes a la exchica reality por grabar a los hijos que comparte con Juan Ichazo

Por esa razón, se tuvo en el hilo telefónico a Cubillas e Ichazo para que dieran sus descargos en vivo. No obstante, la presentadora contó que había recibido un video de la ‘nena’ en el que, según describió, ella pone entre la espada y la pared al menor.

"Estoy viendo el video, que no puedo poner al aire. Está tu hijo en el carro con la nana y tú le estás preguntando ‘¿quieres ir con tu papá? Está con Macarena’. ¿Qué te va a decir el pobre niño? Déjalo que se vaya con su papá, no tienes que intervenir. Quedas mal tú en ese video. (...) ¿cómo puedes ser una mamá tan insensible de poner a tu hijo en la postura de tener que elegir? Lo pones entre la espada y la pared a tu bebé”, aseguró Medina muy furiosa.

Magaly Medina le pide a Johana Cubillas que no sea “egoísta” con sus hijos

Durante otro momento del programa, Magaly Medina cuestionó a Johana Cubillas y le pidió a la exmodelo que deje de “chantajear” a sus hijos, advirtiendo que los únicos afectados con sus actitudes son ellos.

“Estoy viendo el video y me da una rabia. Tú eres demasiado impulsiva y no sé qué tienes, déjalo que vaya con la enamorada de su papá, ¿qué te importa?, Tú te agarras de tus hijos porque no puedes soltar, sana, ve a terapia. Estás siendo egoísta, eso es chantaje sentimental”, concluyó la presentadora, mientras Cubillas insistía que no era cierto.