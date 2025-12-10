HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO el Real Madrid vs. Manchester City
Sigue EN VIVO el Real Madrid vs. Manchester City     Sigue EN VIVO el Real Madrid vs. Manchester City     Sigue EN VIVO el Real Madrid vs. Manchester City     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 10 de diciembre | LR+ Noticias

Espectáculos

Magaly Medina estalla de cólera por polémico video de Johana Cubillas y la confronta en vivo: “Estás siendo egoísta”

Magaly Medina revela que no puede emitir en su programa el video de Johana Cubillas, donde, según la presentadora, manipula a sus hijos usando el tema de Juan Ichazo y Macarena Vélez. 

Johana Cubillas es hija del famoso futbolista peruano, Teófilo Cubillas. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
Johana Cubillas es hija del famoso futbolista peruano, Teófilo Cubillas. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.

Magaly Medina se molestó en vivo con Johana Cubillas a raíz de un fuerte video que esta le envió, en el que, según describe la presentadora, estaría manipulando a su hijo al cuestionarlo si quiere irse con su padre, Juan Ichazo, pero recordándole que está con Macarena Vélez, su actual pareja.

La figura de ATV consideró que la popular ‘nena’ estaba poniendo al menor en una situación bastante estresante. Cuando logró tenerla en el hilo telefónico, Magaly no dudó en confrontarla. “Estás siendo egoísta”, le dijo de inicio.   

TE RECOMENDAMOS

JHAN SANDOVAL REVELA LO QUE NADIE QUIERE DECIR SOBRE TU FUTURO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Johana Cubillas es captada insultando a Macarena Vélez por hacer llorar a su hijo mayor: 'Le complicas la vida a los chicos'

lr.pe

Magaly Medina enfurece con Johana Cubillas y la confronta

Magaly Medina abordó en su programa el enfrentamiento que protagonizaron en la calle Johana Cubillas con Macarena Vélez, luego de que la primera insultara con frases denigrantes a la exchica reality por grabar a los hijos que comparte con Juan Ichazo

Por esa razón, se tuvo en el hilo telefónico a Cubillas e Ichazo para que dieran sus descargos en vivo. No obstante, la presentadora contó que había recibido un video de la ‘nena’ en el que, según describió, ella pone entre la espada y la pared al menor.

"Estoy viendo el video, que no puedo poner al aire. Está tu hijo en el carro con la nana y tú le estás preguntando ‘¿quieres ir con tu papá? Está con Macarena’. ¿Qué te va a decir el pobre niño? Déjalo que se vaya con su papá, no tienes que intervenir. Quedas mal tú en ese video. (...) ¿cómo puedes ser una mamá tan insensible de poner a tu hijo en la postura de tener que elegir? Lo pones entre la espada y la pared a tu bebé”, aseguró Medina muy furiosa.

PUEDES VER: Johana Cubillas expone a Juan Ichazo y dice que la pensión no cubre sus gastos básicos: 'No alcanza para pagar ni un colegio'

lr.pe

Magaly Medina le pide a Johana Cubillas que no sea “egoísta” con sus hijos

Durante otro momento del programa, Magaly Medina cuestionó a Johana Cubillas y le pidió a la exmodelo que deje de “chantajear” a sus hijos, advirtiendo que los únicos afectados con sus actitudes son ellos.

“Estoy viendo el video y me da una rabia. Tú eres demasiado impulsiva y no sé qué tienes, déjalo que vaya con la enamorada de su papá, ¿qué te importa?, Tú te agarras de tus hijos porque no puedes soltar, sana, ve a terapia. Estás siendo egoísta, eso es chantaje sentimental”, concluyó la presentadora, mientras Cubillas insistía que no era cierto.  

Notas relacionadas
Magaly Medina critica a Milagros Leiva por pedirle al presidente José Jerí que baile ‘La máquina’ en entrevista: "No te pases"

Magaly Medina critica a Milagros Leiva por pedirle al presidente José Jerí que baile ‘La máquina’ en entrevista: "No te pases"

LEER MÁS
Magaly Medina tiene tenso momento con Johana Cubillas durante su programa: "Realmente una rabia"

Magaly Medina tiene tenso momento con Johana Cubillas durante su programa: "Realmente una rabia"

LEER MÁS
Beto Ortiz deja Panamericana y alista llegada a Willax, según Magaly Medina: "Ya acaba su contrato"

Beto Ortiz deja Panamericana y alista llegada a Willax, según Magaly Medina: "Ya acaba su contrato"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sobrina de Ricky Trevitazo confirma que tendrá un bebé de Luisito Sánchez: "Lo que vale es lo que estamos construyendo"

Sobrina de Ricky Trevitazo confirma que tendrá un bebé de Luisito Sánchez: "Lo que vale es lo que estamos construyendo"

LEER MÁS
Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

LEER MÁS
Mario Irivarren recibe críticas por revelar que ya no le regalará un iPhone a Pol Deportes: “Me ganó la competencia”

Mario Irivarren recibe críticas por revelar que ya no le regalará un iPhone a Pol Deportes: “Me ganó la competencia”

LEER MÁS
Mauricio Diez Canseco y su novia argentina se tatúan sus nombres, pero ella descarta boda: “Estoy chiquita”

Mauricio Diez Canseco y su novia argentina se tatúan sus nombres, pero ella descarta boda: “Estoy chiquita”

LEER MÁS
Leyla Chihuán confiesa atravesar malos días y agradece el apoyo incondicional de su novia, Abril Cárdenas: "Te amo"

Leyla Chihuán confiesa atravesar malos días y agradece el apoyo incondicional de su novia, Abril Cárdenas: "Te amo"

LEER MÁS
Magaly Medina tiene tenso momento con Johana Cubillas durante su programa: "Realmente una rabia"

Magaly Medina tiene tenso momento con Johana Cubillas durante su programa: "Realmente una rabia"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Manchester City EN VIVO por la Champions League: transmisión del partido

Arquidiócesis de Nueva York negociaría acuerdo con 1.300 víctimas de abuso sexual cometidos por sacerdotes

Junta de Fiscales Supremos adelanta designación de nuevo fiscal de la Nación para el 2026

Espectáculos

Janet Barboza cuestiona a Álvaro Rod tras anunciar que integrará grupo de cumbia luego de decir que se retiraría de la música: "Tiene cinco fans"

Sobrina de Ricky Trevitazo confirma que tendrá un bebé de Luisito Sánchez: "Lo que vale es lo que estamos construyendo"

Álvaro Rod le cierra las puertas al amor tras ruptura con Samantha Batallanos y ser tildado de "tacaño": "Ha sido una mala experiencia"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Junta de Fiscales Supremos adelanta designación de nuevo fiscal de la Nación para el 2026

Partido vinculado a Nicanor Boluarte y el Frepap son los únicos que no presentarán candidato presidencial

JEE ordena a López Aliaga no invocar temas religiosos y da 5 días para retirar propaganda electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025