Pol Deportes se la juega y vaticina que habrá un campeón inédito en el Mundial 2026: "Tiene un equipazo"

En debate con el streamer 'La Cobra', el joven peruano reveló a qué selección considera como la favorita para alzar el codiciado trofeo de la Copa del Mundo por primera vez.

Pol Deportes causó el asombro de 'La Cobra' con su candidato a campeón para el Mundial 2026. Foto: composición de LR/captura de Kick/FIFA
Pol Deportes causó el asombro de 'La Cobra' con su candidato a campeón para el Mundial 2026. Foto: composición de LR/captura de Kick/FIFA

Pol Deportes sigue siendo la sensación del momento. El joven narrador peruano, quien saltó a la fama por su cobertura de la final de la Copa Libertadores 2025, conversó con el popular streamer argentino 'La Cobra', con quien sostuvo un animado debate acerca de qué selección era la favorita para ser campeona del Mundial 2026.

Contrario a los principales pronósticos de medios especializados, que dan como principales candidatas a España o Argentina, el adolescente se inclinó por una escuadra que hasta el momento no ha ganado el torneo ni una sola vez: la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Pol Deportes revela a su candidata para ganar el Mundial 2026: "Portugal"

Durante la conversación que sostuvo con 'La Cobra', Cliver Huamán fue invitado a dar su predicción para el certamen que se jugará el próximo año. "Portugal", respondió decidido el andahuaylino ante la pregunta de su entrevistador acerca del máximo candidato a salir campeón.

Sin embargo, la respuesta no convenció al argentino. "Bueno, pensé que Pol sabía (de fútbol), lamentablemente no...", bromeó. La réplica de Pol no se hizo esperar: "Pero, 'Cobrix', no puedes negar que Portugal tiene un equipazo".

Ante el argumento del relator, el streamer volvió a la carga. "No lo niego, tiene un gran equipo y puede ser candidato a pelear, (pero) por cuartos de final", fue su veredicto en el amistoso debate que se armó entre ambos.

Pol Deportes se confiesa con 'La Cobra': "Los planes de Dios son perfectos"

En otro momento de la charla, Cliver Huamán expresó su sentir por el momento que viene viviendo. "Los planes de Dios son perfectos. Estuve unas semanas en un cerro, pero ahora la estoy pasando increíble", indicó acerca de su estadía en España.

