Partido vinculado a Nicanor Boluarte y el Frepap son los únicos que no presentarán candidato presidencial

Ciudadanos por el Perú (CPP) no pudo inscribir al exministro Morgan Quero por incumplir el cronograma electoral. El partido agrario y religioso, fundado por el fallecido Ezequiel Ataucusi, optó por priorizar su presencia en el próximo Congreso bicameral.

Dos partidos que no tendrán candidatos presidenciales.
De las 39 organizaciones políticas que participarán en las elecciones del 2026, el partido Ciudadanos por el Perú, vinculado a Nicanor Boluarte, y el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) serán las dos únicas agrupaciones que no presentarán fórmula presidencial, confirmó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Tras presentar los resultados finales de las elecciones primarias de delegados, que se realizó el pasado 7 de diciembre, la ONPE informó que envió los reportes de cada uno de las mesas de sufragio y el producto del conteo del 100% de las actas electorales a los 34 partidos políticos y tres alianzas (Fuerza y Libertad, Unidad Nacional y Alianza Electoral Venceremos). En esta lista no se encuentran incluidos el APRA y Renovación Popular, ya que previamente procedieron a elecciones primarias mediante voto de afiliados.

PUEDES VER: Se avecina una lluvia de promesas: más de 9.500 candidatos postularán al Congreso bicameral

Con esta información, señaló la ONPE, las agrupaciones podrán generar sus fórmulas presidenciales y listas de candidatos, incorporando a aquellos candidatos designados, que serán invitados por la organización política a formar parte de sus listas al Senado, la Cámara de Diputados o al Parlamento Andino. El porcentaje de designados en una lista no puede superar el 20 %.

El caso del CPP

Pero, ¿qué pasó con el partido Ciudadanos por el Perú (CPP) y el Frepap? En el caso de la primera organización política, su secretario general, Alberto Moreno, había anunciado en octubre último que existía la intención de que el exministro de Educación, Morgan Quero, muy cercano a la expresidenta Dina Boluarte y su hermano Nicanor, pueda convertirse en su precandidato a Palacio de Gobierno.

Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó fuera de las elecciones a Morgan Quero como candidato presidencial por CPP. En noviembre último, el JNE declaró improcedente el pedido de dicha agrupación para modificar la fecha de afiliación del exministro.

Y es que, según Ojo Público, Quero se encuentra afiliado desde el 12 de marzo del 2025 a CPP; sin embargo, el partido alegó ante el JNE que el exministro firmó su ficha de afiliación el 9 de julio del 2024, antes de la fecha límite para participar en las elecciones internas de candidatos presidenciales.

Por eso, el CPP procedió al pedido de modificación. No obstante, el JNE respondió que la afiliación se reconoce desde la fecha en la que se presentó el padrón y que, en todo caso, pudo impugnar ello dentro de los tres meses posteriores a su afiliación. En este caso, si la ficha fue presentada en marzo del 2025 debió hacerlo en julio de ese año, pero recién lo hizo en octubre, fuera de plazo.

El secretario general del CPP, Alberto Moreno, había señalado que también sonaba las precandidaturas de Melania Herrera y de él; pero eso no avanzó.

El caso del Frepap

El partido de corte religioso, que tuvo un sorpresivo número de escaños en el Congreso del 2020-2021, optó por no llevar una fórmula presidencial para priorizar la elección de sus postulantes al Congreso bicameral y el Parlamento Andino.

El partido liderado por Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, hijo del recordado fundador Ezequiel Ataucusi Gamonal, fue el único cuyos delegados sufragaron en todas las regiones del país, precisó la ONPE. Los delegados del Partido Patriótico del Perú votaron en 12 regiones y los de Un camino diferente, solo en Trujillo. “Los delegados de las otras agrupaciones, aunque representaban a distintas regiones, votaron todos en Lima”, agregó.

El Frepap fue fundado en 1989 y, actualmente, mantiene su identidad religiosa y agraria, aunque busca adaptar su discurso para conectar con nuevas generaciones de votantes.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025