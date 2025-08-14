HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario 0-1 Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores
Universitario 0-1 Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores     Universitario 0-1 Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores     Universitario 0-1 Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores     
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     
Mundo

Régimen de Maduro tras embargo de EE. UU. por bienes valorados en US$ 700 millones: “Es un cuento digno de una mala serie”

El gobierno de Venezuela rechaza el embargo millonario ejecutado por Estados Unidos contra bienes vinculados a Nicolás Maduro, entre ellos propiedades, aviones y efectivo.

La recompensa por Nicolás Maduro es la más alta ofrecida por EE. UU. en la historia para un líder extranjero. Foto: AFP
La recompensa por Nicolás Maduro es la más alta ofrecida por EE. UU. en la historia para un líder extranjero. Foto: AFP

Estados Unidos confiscó bienes valorados en más de 700 millones de dólares presuntamente vinculados al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en el marco de una operación anticrimen organizada por el Departamento de Justicia. La medida, que incluyó la incautación de propiedades, vehículos de lujo y joyas, fue presentada como un golpe directo a una supuesta red de crimen internacional que relaciona al mandatario con el llamado Cartel de los Soles.

La respuesta del régimen venezolano no tardó en llegar. Desde Caracas, altos funcionarios del gobierno de Maduro rechazaron las acusaciones, calificándolas como parte de una estrategia de propaganda orquestada por Washington. Entre las voces más críticas se encontraron la del canciller Yván Gil y la del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quienes ofrecieron declaraciones contundentes en defensa del líder chavista.

PUEDES VER: Un cabecilla del Tren de Aragua estuvo preso más de dos años en Chile y nunca lo supieron

lr.pe

¿Qué dijo Yván Gil sobre el embargo de Estados Unidos a los bienes de Nicolás Maduro?

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, calificó el embargo estadounidense como una "burda operación de propaganda política". En un comunicado oficial difundido a través de su canal de Telegram, Gil aseguró que Estados Unidos manipula la narrativa internacional con el objetivo de criminalizar a la Revolución Bolivariana.

Gil sostuvo que las medidas impuestas por el Departamento de Justicia se basan en argumentos ficticios. "La fiscal, en vez de explicar su papel en encubrir los crímenes de Epstein, inventa un cuento contra el presidente Nicolás Maduro y Venezuela, digno de una mala serie", expresó el canciller.

El diplomático también negó que los bienes embargados correspondan al patrimonio personal de Maduro. En concreto, desmintió que los aviones privados incautados estén registrados a nombre del jefe de Estado. Según afirmó, estas aeronaves pertenecen al Estado venezolano y, por lo tanto, considera que se trató de un acto de “robo internacional” con colaboración del presidente dominicano, Luis Abinader.

“El libreto no cambia: ayer comunistas, luego terroristas, después armas de destrucción masiva; hoy narcotraficantes. Cambian las mentiras, no el guion imperial”, agregó Gil.

PUEDES VER: Mujer se hace pasar por candidata para alcalde de la Guayana Esequiba: solicitaba dinero y materiales de construcción

lr.pe

¿Qué dijo Diosdado Cabello sobre la situación?

Durante su programa semanal transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Diosdado Cabello se refirió a la operación del gobierno estadounidense con tono irónico y desafiante. El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) calificó de “estúpidos” a los funcionarios estadounidenses involucrados en el caso.

Cabello descartó que las sanciones tengan algún impacto real sobre Maduro o sobre él mismo. "Ellos dicen que a mí también me bloquearon las cuentas, ¿qué cuentas? Cuentas por pagar será. La cuenta de YouTube, ah sí, esa me la bloquearon", ironizó.

El ministro defendió la integridad de Nicolás Maduro y rechazó cualquier vínculo con actividades ilícitas. "Quien conoce a Nicolás, sabe que es el mismo de siempre. Yo tengo 27 años conociéndolo y nunca ha traicionado al comandante Chávez. Ha resistido todas las presiones de los gringos", sostuvo.

¿Qué bienes de Nicolás Maduro embargó Estados Unidos?

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, detalló en una entrevista con Fox News los activos que fueron confiscados en el marco de la operación. Según la funcionaria, el total embargado supera los US$ 700 millones, lo que representa una de las acciones más agresivas de EE. UU. contra un líder extranjero. Los bienes incluyen:

  • Varias mansiones en Florida y una en República Dominicana
  • Dos aviones privados de lujo
  • Una granja de caballos
  • Nueve vehículos de alta gama
  • Joyas valoradas en millones de dólares
  • Dinero en efectivo

Bondi comparó el caso con las operaciones contra organizaciones mafiosas y aseguró que se trata de una estructura delictiva de alcance internacional. "Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia", declaró.

Además, el gobierno estadounidense duplicó la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, pasando de US$ 25 millones a US$ 50 millones, una cifra que supera incluso la ofrecida en su momento por Osama bin Laden.

Notas relacionadas
Régimen de Venezuela afirma que impidió atentado con bombas en zona comercial y responsabiliza a EE. UU.: detuvo a 15 implicados

Régimen de Venezuela afirma que impidió atentado con bombas en zona comercial y responsabiliza a EE. UU.: detuvo a 15 implicados

LEER MÁS
Exjefa del Consejo Nacional Electoral de Venezuela fue sobornada con una casa por empresa electoral, según fiscalía de EE. UU.

Exjefa del Consejo Nacional Electoral de Venezuela fue sobornada con una casa por empresa electoral, según fiscalía de EE. UU.

LEER MÁS
Joven venezolano no pudo graduarse por orden del régimen de Maduro tras denunciar fraude electoral

Joven venezolano no pudo graduarse por orden del régimen de Maduro tras denunciar fraude electoral

LEER MÁS
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Un país vecino del Perú figura entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo, según destacado ranking

Un país vecino del Perú figura entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo, según destacado ranking

LEER MÁS
Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

Estas son las claves para entender el conflicto entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, según expertos

LEER MÁS
Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó volviéndose un símbolo en EEUU

Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó volviéndose un símbolo en EEUU

LEER MÁS
Asesinan a Influencer de TikTok cuando transmitía en vivo desde su casa en Ecuador: "No quiero sufrir"

Asesinan a Influencer de TikTok cuando transmitía en vivo desde su casa en Ecuador: "No quiero sufrir"

LEER MÁS
Ministra de Transporte de Colombia asegura que topógrafo y lanchero detenidos en Santa Rosa por la PNP no volvieron a Leticia

Ministra de Transporte de Colombia asegura que topógrafo y lanchero detenidos en Santa Rosa por la PNP no volvieron a Leticia

LEER MÁS
Trump planea ofrecer a Putin la posibilidad de explotar recursos naturales de tierras raras en Alaska, informa The Daily Telegraph

Trump planea ofrecer a Putin la posibilidad de explotar recursos naturales de tierras raras en Alaska, informa The Daily Telegraph

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pamela López sale al frente y asegura que no teme demanda de Christian Cueva: "Aquí estoy"

Youtuber peruano fue a buscar objetos en bolsas de basura en San Isidro y encontró 'tesoro' valorizado en S/500: "Una joyita"

Erick Osores despotrica y suelta fuertes calificativos contra Cienciano tras caer ante Bolívar: "Fue asqueroso, terrible"

Mundo

¿Quién es Samuel Doria y qué propone para Bolivia 2025? El rival ideológico de Evo Morales

Las impactantes imágenes del peor incendio forestal que sufre España en su historia: hay al menos 3 muertos

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: presidentes de EE. UU. y Rusia negociaran el alto al fuego en Ucrania

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota