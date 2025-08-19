HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

La empresa china Pop Mart supera expectativas con un 400% de ganancias en 2025 gracias al fenómeno del muñeco ‘Labubu’

La compañía china de juguetes ha superado a gigantes como Hasbro y Mattel, con acciones que aumentaron más del 570% en 2024, convirtiendo a su fundador, Wa Ning, en uno de los más ricos de China.

Los ingresos de Pop Mart crecieron un 204% hasta los 13.880 millones de yuanes. Foto: Inc
Los ingresos de Pop Mart crecieron un 204% hasta los 13.880 millones de yuanes. Foto: Inc

Las ventas de la compañía china de juguetes Pop Mart ascendieron sus ganancias debido a la popularidad de su muñeco "feo pero adorable" Labubu. Según se informó la compañía el martes, su beneficio neto es de casi el 400% en el primer trimestre del 2025 en mercados extranjeros con mayores márgenes.

Pop Mart supera ventas de 13.900 millones de yuanes (1.930 millones de dólares), posicionándose así en una de las empresas más valiosas del mundo, superando a Hasbro, Mattel juntas. En ese sentido, las acciones de la compañía que cotiza en Hong Kong ascendieron más del 570% en 2024, convirtiendo a su fundador, Wa Ning en la décima persona más rica de China, según Forbes.

PUEDES VER: China refuerza su relación con India y promete atender las necesidades de tierras raras: “ha habido calma en las fronteras"

lr.pe

Pop Mart conquista, Estados Unidos

Las acciones de la popular empresa creadora de Labubu subieron más de 200% este año, posicionando a la compañía por encima de gigantes producciones de juguetes. El principal impulsor del éxito fue su juguete Labubu, el cual representó casi el 35% de los ingresos totales de la empresa.

En ese contexto, sus ganancias han conquistado los mercados occidentales; tan solo en Norteamérica, los ingresos aumentaron a 1142% en Estados Unidos. En Europa, la empresa registró un crecimiento del 730%, con 18 puntos de ventas ya abiertos.

El fenómeno mundial de los muñecos chinos ‘Labubu’

La empresa china se compromete aumentar el suministro de las muñecas, que se han agotado en tiendas a nivel mundial. Por su parte, el director ejecutivo, Wang Ning, detalló en una entrevista que el mes pasado, las ventas de Labubu superarán los 10 millones de unidades diariamente a partir de septiembre de 2025.

Pop Mart utiliza una estrategia de venta en sus figuras coleccionables en las llamadas "cajas ciegas" a fin de persuadir a sus clientes bajo el misterio del diseño exacto hasta abrir el paquete. Uno de los principales éxitos de Labubu, ha sido también su popularidad entre los fans del K-pop, cantantes como Rihanna y la exestrella de fútbol David Beckham.

