HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     
Mundo

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Costa Rica, Uruguay y Chile lideran el ranking de salarios mínimos más altos en América Latina en 2025, mientras que Venezuela se mantiene en los niveles más bajos, según un análisis de Bloomberg.

En América Latina, existen 3 países donde el salario destaca por otros de la región.
En América Latina, existen 3 países donde el salario destaca por otros de la región. | Perú Retail

En 2025, América Latina muestra una realidad salarial muy dispar. Algunos países logran salarios mínimos más altos, pero la brecha entre ellos y otros sigue siendo enorme. Según un informe reciente de Bloomberg, Costa Rica, Uruguay y Chile son los países con los salarios más altos en la región.

Costa Rica lidera la lista con un salario mínimo de US$726 al mes, seguido de cerca por Uruguay con US$586 y Chile con US$565. Estos tres países encabezan el ranking, impulsados por sus políticas laborales y un contexto económico relativamente más estable.

Sin embargo, esta diferencia es alarmante cuando se compara con países como Venezuela, donde los salarios mínimos siguen en niveles extremadamente bajos. En este caso, la crisis económica sigue afectando profundamente a los trabajadores, haciendo que su situación sea incomparable con la de otros países latinoamericanos.

PUEDES VER: ¿Quién es Rodrigo Paz Pereira? El candidato que sorprende en los resultados preliminares de las elecciones en Bolivia

lr.pe

¿Por qué los salarios mínimos en América Latina varían tanto?

Los salarios mínimos en América Latina están influenciados por diversos factores, como la inflación, el tipo de cambio y el nivel de desarrollo económico de cada país. Aunque el salario mínimo busca reflejar el bienestar de los trabajadores, en muchos casos no es suficiente para cubrir una canasta básica.

Por ejemplo, Costa Rica, aunque tiene el salario mínimo más alto de la región, enfrenta un alto costo de vida, lo que limita el poder adquisitivo real. En cambio, Venezuela, Argentina y Brasil sufren de alta inflación, reduciendo aún más el valor de sus salarios. En Venezuela, el salario mínimo es tan bajo que apenas supera un dólar mensual, reflejando su grave crisis económica.

PUEDES VER: “Traigan a todos de vuelta”: protestas masivas en Israel exigen cese al fuego en Gaza y liberación de rehenes

lr.pe

Comparación entre los salarios más altos y más bajos

Venezuela, Argentina y El Salvador tienen salarios mínimos que no superan los US$300. Mientras tanto, Uruguay y Chile ofrecen salarios más altos gracias a políticas salariales alineadas con su desarrollo económico, aunque el alto costo de vida limita los beneficios.

En países como Brasil y Argentina, la inflación ha reducido constantemente el poder adquisitivo. El salario mínimo en Brasil es de US$273, y en El Salvador y Argentina está por debajo de los US$300. Aunque se han implementado aumentos salariales, la desigualdad sigue siendo un reto. En Venezuela, el salario mínimo de un dólar refleja una crisis económica que no ha logrado solucionarse, aunque los bonos no salariales intentan paliar la situación.

PUEDES VER: ¿Contra el crimen? Trump despliega a la Guardia Nacional y critica a las ciudades de la región

lr.pe

Proyecciones para los próximos años

Se espera que las proyecciones de salarios en América Latina para los próximos años sigan una tendencia de aumentos, aunque de manera desigual. La comparativa de salarios mínimos en América Latina para 2025 muestra un esfuerzo por parte de países como México y Bolivia para incrementar sus salarios en los próximos años, mientras que otros países, como Venezuela, seguirán enfrentando retos económicos que dificultan un crecimiento sostenido.

Los expertos aseguran que para muchos países latinoamericanos, los salarios más altos de Bloomberg no reflejan una distribución equitativa del ingreso, y que los ajustes salariales que se están implementando en algunos países tienen como objetivo mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, la inflación y las políticas cambiarias siguen siendo los factores clave que pueden modificar el panorama de los salarios mínimos en la región.

Notas relacionadas
¿Contra el crimen? Trump despliega a la Guardia Nacional y critica a las ciudades de la región

¿Contra el crimen? Trump despliega a la Guardia Nacional y critica a las ciudades de la región

LEER MÁS
América Latina sorprende: este país tiene una de las minas de oro, plata y cobre más grandes del mundo

América Latina sorprende: este país tiene una de las minas de oro, plata y cobre más grandes del mundo

LEER MÁS
Latinoamérica: estos son los dos países que ya cuentan con señal de Starlink en el celular

Latinoamérica: estos son los dos países que ya cuentan con señal de Starlink en el celular

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Quién es Rodrigo Paz Pereira? El candidato que sorprende en los resultados preliminares de las elecciones en Bolivia

¿Quién es Rodrigo Paz Pereira? El candidato que sorprende en los resultados preliminares de las elecciones en Bolivia

LEER MÁS
¿Quién es Jorge ‘Tuto’ Quiroga? Su trayectoria y plan radical para recortar el gasto público en Bolivia

¿Quién es Jorge ‘Tuto’ Quiroga? Su trayectoria y plan radical para recortar el gasto público en Bolivia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reunión de Trump - Zelensky EN VIVO: Trump dice que no ve necesario un alto el fuego temporal en la guerra entre Rusia y Ucrania

Reunión de Trump - Zelensky EN VIVO: Trump dice que no ve necesario un alto el fuego temporal en la guerra entre Rusia y Ucrania

LEER MÁS
Evo Morales se atribuye el "triunfo" en las elecciones de Bolivia, pese a que los votos nulos que promovió no superaron el 20%

Evo Morales se atribuye el "triunfo" en las elecciones de Bolivia, pese a que los votos nulos que promovió no superaron el 20%

LEER MÁS
Marius Borg Høiby, hijo de la princesa de Noruega, es acusado de 32 delitos graves: 4 de ellos por abuso sexual

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa de Noruega, es acusado de 32 delitos graves: 4 de ellos por abuso sexual

LEER MÁS
La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado

La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado

LEER MÁS
¿Quién es Rodrigo Paz Pereira? El candidato que sorprende en los resultados preliminares de las elecciones en Bolivia

¿Quién es Rodrigo Paz Pereira? El candidato que sorprende en los resultados preliminares de las elecciones en Bolivia

LEER MÁS
Precio del dólar BCV y dólar paralelo en Venezuela hoy, 18 de agosto de 2025

Precio del dólar BCV y dólar paralelo en Venezuela hoy, 18 de agosto de 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

'Record of Ragnarok 3' se estrena en Netflix: ¿cuándo y quiénes son los nuevos personajes?

Entrenador de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: "Cuando analizas el mercado..."

Mundo

Reunión de Trump - Zelensky EN VIVO: líderes de la UE y presidente ucraniano se juntarán para poner fin a guerra con Rusia

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

Evo Morales se atribuye el "triunfo" en las elecciones de Bolivia, pese a que los votos nulos que promovió no superaron el 20%

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Santa Rosa: Canciller Elmer Schialer y a ministro de Defensa responden ante la Comisión de Relaciones Exteriores

Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota