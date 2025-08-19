HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Peruana detenida en Indonesia por narcotráfico podría ser condenada a muerte
Peruana detenida en Indonesia por narcotráfico podría ser condenada a muerte     Peruana detenida en Indonesia por narcotráfico podría ser condenada a muerte     Peruana detenida en Indonesia por narcotráfico podría ser condenada a muerte     
Mira EN VIVO 'Del dicho al hecho' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Del dicho al hecho' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Del dicho al hecho' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Del dicho al hecho' con Juliana Oxenford     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

Sin hombres, sin estrés: el auge de las comunidades exclusivas para mujeres en China

Con la creciente independencia económica, estas mujeres requieren lugares en China donde no deban desempeñar un rol tradicional, promoviendo la solidaridad y empatía entre ellas.

A pesar de ser acusadas de fomentar el antagonismo entre ambos sexos, ellas afirman que forman un grupo social con personas con las que comparten experiencias en común.
A pesar de ser acusadas de fomentar el antagonismo entre ambos sexos, ellas afirman que forman un grupo social con personas con las que comparten experiencias en común.

Un huerto, gansos, y ningún hombre. Este alojamiento rural forma parte de las comunidades femeninas que se multiplican en China. Allí las mujeres buscan descanso y apoyo mutuo, lejos de las presiones socioprofesionales y de los juicios masculinos.

¿Sus motivaciones? "Hablar libremente de temas íntimos", "hacer amigas" o "sentirse seguras", explican las participantes en esta casa blanca situada en la ladera de una colina.

PUEDES VER: Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

lr.pe

¿Por qué son necesarias estas comunidades exclusivas para mujeres en China?

Tras preparar panes al vapor rellenos de carne en la cocina con vista a las montañas, las mujeres charlan en la acogedora sala de estar, donde las risas brotan alrededor de un juego de mesa y cafés con leche.

"Un espacio 100% femenino es tranquilizador. Entre mujeres hablamos más fácilmente de ciertas cosas", como relaciones amorosas o heridas emocionales, afirma Zhang Wenjing, de 43 años.

"En presencia de un hombre, prestamos más atención a nuestra actitud", añade Chen Fangyan, de 28 años.

Las participantes pagan 30 yuanes (unos 4 dólares) por noche, y luego 80 yuanes (11 dólares) a partir del cuarto día, en este lugar llamado 'El Universo Imaginario de Keke', apodo de la fundadora, Chen Yani, de 30 años.

"Durante mis experiencias profesionales y empresariales fui acosada por hombres hasta el punto de no poder trabajar normalmente", relata, añadiendo que fue entonces cuando empezó a pensar en "un lugar donde no existiera esa aprensión".

Así rehabilitó esta casa situada en Lin'an, en la provincia de Zhejiang, en el este del país, y organiza a través de la red social Xiaohongshu (el Instagram chino, también conocido como RedNote) una estancia en su casa durante el Año Nuevo chino.

Doce mujeres acuden para escapar de las preguntas intrusivas de sus padres durante las fiestas, ya que en China la presión por casarse antes de los 30 años es especialmente fuerte.

"En familia, las mujeres deben ocuparse a menudo de los abuelos, hijos y la limpieza. Sin contar las responsabilidades en el trabajo", señala Chen Yani.

"Necesitan un lugar donde no estén obligadas a desempeñar un papel", subraya.

"Gracias a su independencia económica y a un mayor nivel educativo, hoy las mujeres tienen más opciones", estima Yuan Xiaoqian, de 29 años.

PUEDES VER: Científicos en China implantan células cerebrales similares a la neuronas humanas a ratones: podría combatir la depresión

lr.pe

Comunidades exclusivas para mujeres en China sighuen creciendo

En RedNote estas comunidades femeninas se multiplican. Buscan ser lugares de solidaridad entre mujeres, durante unos días o meses.

Como el que Yang Yun, de 46 años, abrió a comienzos de junio en Xiuxi, un pueblo de Zhejiang. Un lugar con aires de hotel con encanto, muebles rústicos y caligrafías en las paredes.

A cambio de 3.980 yuanes (550 dólares) de cuota de inscripción a este club, llamado 'Su Espacio', las socias pueden acudir en cualquier momento y de por vida.

"Si pierde su empleo, a sus padres, discute con su marido, o está agotada por la vida urbana, sabe que puede venir y encontrar calidez", explica Yang, asegurando tener 120 socias. "Eso les da fuerza mental", destaca.

Las socias pueden convertirse en inversoras, participando en la renovación de casas del pueblo, que luego pueden alquilar a turistas.

Estos espacios no mixtos son acusados por algunos de fomentar el antagonismo entre los sexos, algo que Chen Yani rechaza.

"Al igual que los niños o los ancianos (...), las mujeres constituyen un grupo social con trayectorias de vida y problemas similares. Es más fácil comprenderse y mostrar empatía", explica.

Otros lugares reservados a mujeres se van creando en China.

"Los hombres tienen un sinfín de oportunidades para socializar, en fiestas alcoholizadas o practicando deportes", comenta Lilith Jiang, de 34 años, fundadora en Pekín de la librería-café no mixta 'La Mitad del Cielo'.

Espacios de intercambio que "las mujeres no tienen", insiste.

Si bien Chen Yani admite que su "modelo económico no es viable", asegura que "mientras haya demanda, seguirá existiendo y creando otra manera de vivir".

"Algunas personas repiten constantemente a las mujeres: si no te casas, ¿qué será de ti cuando envejezcas?", dice Lilith Jiang.

Para ella, "las convivencias 100% femeninas a largo plazo, para envejecer entre mujeres, podrían ser una solución".

Notas relacionadas
Cuando Steve Jobs enfureció: así reaccionó ante un empleado que agredió a un cliente en la Apple Store

Cuando Steve Jobs enfureció: así reaccionó ante un empleado que agredió a un cliente en la Apple Store

LEER MÁS
Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

LEER MÁS
Científicos en China implantan células cerebrales similares a la neuronas humanas a ratones: podría combatir la depresión

Científicos en China implantan células cerebrales similares a la neuronas humanas a ratones: podría combatir la depresión

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Quién es Rodrigo Paz Pereira? El candidato que sorprende en los resultados preliminares de las elecciones en Bolivia

¿Quién es Rodrigo Paz Pereira? El candidato que sorprende en los resultados preliminares de las elecciones en Bolivia

LEER MÁS
¿Quién es Jorge ‘Tuto’ Quiroga? Su trayectoria y plan radical para recortar el gasto público en Bolivia

¿Quién es Jorge ‘Tuto’ Quiroga? Su trayectoria y plan radical para recortar el gasto público en Bolivia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana es detenida en Indonesia por narcotráfico y podría ser condenada a muerte: le ofrecieron $20.000 por trasladar 1,4 kg de droga

Peruana es detenida en Indonesia por narcotráfico y podría ser condenada a muerte: le ofrecieron $20.000 por trasladar 1,4 kg de droga

LEER MÁS
Las conclusiones de la reunión de Trump - Zelenski que no dejó resultados sobre el final de la guerra en Ucrania

Las conclusiones de la reunión de Trump - Zelenski que no dejó resultados sobre el final de la guerra en Ucrania

LEER MÁS
EEUU enviará tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

EEUU enviará tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

LEER MÁS
La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado

La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo hoy 19 de agosto 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

Dólar BCV y paralelo hoy 19 de agosto 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Eliminaste un archivo de la papelera? Así puedes recuperar cualquier documento borrado de tu PC

Paralización de transporte amenaza con interrumpir servicio por 24 horas este jueves

Sin hombres, sin estrés: el auge de las comunidades exclusivas para mujeres en China

Mundo

Chile reportó una alza en su PBI en 2025 por sobre lo estimado en contraste al año pasado: se debería a la inversión y la minería

Irán amenaza con una guerra contra Israel tras meses de calma: "Estamos dispuestos en todo momento"

Huracán Erin generaría mortales oleajes hacia las costas de EEUU, Bermudas, Puerto Rico y más zonas en los próximos días

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: TC ya "tomó decisión" sobre demanda competencial que busca frenar investigaciones contra la presidenta

Rosa María Palacios sobre fallo del TC: "Obviamente será a favor de que no se investigue a Dina Boluarte"

Canciller Elmer Schialer envía mensaje a Gustavo Petro por Isla Santa Rosa: "No se puede renegociar un tratado establecido"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota