En una jornada descrita como normal, con solo algunos reportes puntuales, las elecciones generales en Bolivia dejaron como ganadores al representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, y al exmandatario Jorge 'Tuto' Quiroga, de la alianza Libertad y Democracia (Libre). Ambos se disputarán la presidencia en una segunda vuelta programada para el domingo 19 de octubre, en medio de un contexto de crisis económica marcada por una inflación anual cercana al 25% y la escasez de combustibles.

Según la información proporcionada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Rodrigo Paz obtuvo un 31,6% del conteo rápido total de votos, liderando la lista de candidatos presidenciales para la segunda vuelta. Con ello, Bolivia decidirá en balotaje, luego de 20 años, quien será su próximo mandatario. Estos datos son referenciales y los resultados finales y oficiales, serán conocidos hasta 72 horas después del día de la votación, pese a que la normativa da un plazo de una semana.

Elecciones se realizaron en medio de hartazgo al modelo de Evo Morales

Cerca de 7 millones de bolivianos acudieron a las urnas para elegir un nuevo presidente y renovar el Congreso de 166 miembros, en medio de una economía marcada por la escasez de dólares y combustibles, y una inflación cercana al 25%. La población expresó su hartazgo por las dos décadas de gobiernos de izquierda iniciadas por Evo Morales y continuadas por Luis Arce, optando por un cambio que privilegie estabilidad económica y crecimiento. Entre los votantes, muchos coincidieron en señalar la necesidad de un relevo que revierta la crisis: “No hay trabajo, no hay gasolina, el mercado está caro. Hay familias que la están pasando muy mal”, declaró a AFP Miriam Escobar, de 60 años, tras votar en La Paz.

Algunos candidatos también fueron blancos de ataques. Andrónico Rodríguez fue agredido mientras ejercía su derecho al voto en Entre Ríos, en el Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical del expresidente Evo Morales. Considerado un “traidor” por distanciarse del MAS y postular por su cuenta, Rodríguez fue recibido por una turba que lanzó piedras y le impidió dirigirse a los medios de comunicación. El incidente ocurrió en la escuela José Carrasco, donde la presencia de la multitud obligó al candidato a retirarse rápidamente.

A su salida, el vehículo que lo transportaba también recibió impactos de piedras mientras los manifestantes continuaban gritando consignas en su contra. El hecho evidenció la tensión que vivida durante campaña electoral y la polarización entre los simpatizantes del oficialismo y los aspirantes que buscan disputar la Presidencia-

Evo Morales impulsó voto nulo en las elecciones presidenciales de Bolivia

El expresidente Evo Morales, inhabilitado para competir en las elecciones generales del domingo, reiteró que el voto nulo fue la expresión de rechazo a un proceso que calificó de “sin legitimidad”. Tras emitir su sufragio en un caserío cercano a Lauca Eñe, Morales aseguró que, por primera vez en la historia, los votos nulos podrían imponerse si no se registrara fraude, marcando así su postura crítica frente a los comicios.

A sus 65 años, protegido por decenas de campesinos que formaron un anillo de seguridad a su alrededor para garantizar su integridad, Morales se desvinculó del Movimiento Al Socialismo (MAS) y no respaldó a ningún candidato. En su lugar, promovió el voto nulo, pese a que este no se contabiliza en el conteo oficial del Tribunal Supremo Electoral. El líder indígena sostuvo que, sin su participación en la papeleta, no hay ningún aspirante que represente al pueblo, y llamó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto como forma de protesta.

Más de 200 observadores internacionales supervisaron elecciones en Bolivia para garantizar transparencia

Durante las elecciones generales de este domingo en Bolivia, la Misión de Observación Electoral de la OEA, liderada por Juan Fernando Cristo, destacó la participación masiva de la ciudadanía y el civismo demostrado en todo el país. La misión contó con 87 observadores distribuidos en los nueve departamentos, incluyendo coordinadores regionales y expertos técnicos y jurídicos, quienes supervisaron el desarrollo de la votación y el trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Cristo anunció que en los próximos días se publicará un informe preliminar sobre la jornada, seguido de un documento definitivo con recomendaciones para fortalecer la institucionalidad electoral boliviana.

Por su parte, la Misión de Observación de la Unión Europea (UE) resaltó que la jornada se desarrolló con normalidad y tranquilidad en todos los recintos, respetando el derecho al voto secreto y sin registrar incidentes de proselitismo dentro o alrededor de los locales de votación. Según Davor Steir, jefe de la misión de la UE, más de 120 observadores garantizaron la imparcialidad y la supervisión de todo el proceso, permaneciendo desde la apertura de mesas hasta el escrutinio final.