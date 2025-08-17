HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

“Hoy podemos salir de la crisis”: Samuel Doria Medina alerta sobre intento de fraude por parte de seguidores de Evo Morales

Samuel Doria Medina votó en La Paz e hizo un llamado a superar la crisis económica por la vía democrática, mientras su alianza denunció intentos de irrupción en su centro de cómputo previo a las elecciones 2025 en Bolivia.

Doria Medina destacó la importancia de las elecciones para superar la crisis económica de manera pacífica. Foto: AFP
Doria Medina destacó la importancia de las elecciones para superar la crisis económica de manera pacífica. Foto: AFP

El candidato presidencial de la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, emitió su voto en La Paz en el marco de las elecciones 2025 en Bolivia, luego de esperar algunos minutos debido a que la mesa aún no estaba habilitada. Tras cumplir con este deber, adelantó que se trasladará a Santa Cruz y Cochabamba para acompañar a los candidatos de su alianza antes de regresar a la sede de gobierno.

El opositor resaltó que las elecciones presidenciales representan una oportunidad para superar la crisis económica “de manera pacífica y democrática”. Además, exhortó a la población a acudir a las urnas desde temprano y aseguró que la mayoría de los bolivianos quiere participar de forma democrática, restando importancia a posibles incidentes aislados.

PUEDES VER: ¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025? Conoce los resultados y cómo va la contienda este 17 de agosto

lr.pe

Doria Medina denuncia intento de irrupción por seguidores de Evo Morales en su centro de cómputo

Samuel Doria Medina denunció que en la víspera parlamentarios oficialistas cercanos a Evo Morales intentaron ingresar por la fuerza al centro de cómputo de la alianza Unidad, acusando un supuesto fraude. Aclaró que dicho espacio es utilizado, como ocurre con todas las organizaciones políticas, para tareas de control electoral. “Hemos defendido nuestro centro y no han tenido éxito. Algunos buscan justificar su fracaso hablando de fraude”, afirmó el político de centroderecha en el marco de las elecciones presidenciales en Bolivia.

Desde la alianza Unidad también se denunció una campaña de desprestigio contra Doria Medina en redes sociales y se acusó al Gobierno de Luis Arce de tener un plan para responsabilizarlo de fraude, lo que fue rechazado por el Ejecutivo. En este contexto, el candidato a senador Roberto Moscoso aseguró que al menos dos legisladores afines al expresidente Morales habrían participado en el intento de irrupción en las oficinas de control electoral, hecho que no pasó a mayores, pero que generó preocupación por el clima de tensión previo a los resultados.

PUEDES VER: ¿Qué pasa si no voto en las elecciones de Bolivia 2025? Conoce cuánto podría ser la multa a recibir

lr.pe

Resultados preliminares de las elecciones en Bolivia se conocerán la misma noche del 17 de agosto

El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, informó que el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares difundirá hasta un 80% de los votos el mismo domingo, aunque aclaró que se trata de datos referenciales. El cómputo oficial definitivo estará disponible en un plazo máximo de 72 horas, pese a que la norma otorga siete días para su publicación.

Además, la televisora UNITEL dará a conocer resultados de conteo rápido desde las 20:00. Para definir la elección en primera vuelta, un candidato debe superar el 50% de los votos o lograr al menos el 40% con diez puntos de ventaja sobre el segundo; de no cumplirse, se convocará a una segunda vuelta entre los más votados.

