Detienen en Chile al ‘Gordo Alex’, presunto líder del Tren de Aragua y acusado de ordenar el asesinato de un ex militar venezolano

La policía chilena detuvo al ‘Gordo Alex’, miembro de la facción “Los Piratas” del Tren de Aragua, implicado en el homicidio del exmilitar Ronald Ojeda. El Gobierno insiste en la tesis de crimen político.

El cuerpo de Ronald Ojeda fue hallado dentro de una maleta enterrada bajo cemento en un campamento irregular de Maipú. Foto: Dossier Venezuela
El cuerpo de Ronald Ojeda fue hallado dentro de una maleta enterrada bajo cemento en un campamento irregular de Maipú. Foto: Dossier Venezuela

La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, en coordinación con el Ministerio Público, capturó al ‘Gordo Alex’, señalado como uno de los líderes de la organización criminal internacional Tren de Aragua. La detención se produjo en la comuna de Estación Central, en Santiago, siendo un avance crucial en la investigación por el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.

De acuerdo con las autoridades chilenas, el capturado sería el autor intelectual del crimen que conmocionó a la opinión pública por su brutalidad y el trasfondo político que rodea el caso. El exmilitar, opositor al régimen de Nicolás Maduro y beneficiario de asilo político en Chile, fue secuestrado por sujetos que se hicieron pasar por policías y fue hallado sin vida diez días después, oculto bajo una losa de cemento.

PUEDES VER: Un cabecilla del Tren de Aragua estuvo preso más de dos años en Chile y nunca lo supieron

¿Quién es el 'Gordo Alex'?

Identificado como uno de los altos mandos de la facción “Los Piratas”, una célula del Tren de Aragua, el ‘Gordo Alex’ ha sido vinculado por la Fiscalía chilena con múltiples delitos de alto impacto. La organización criminal a la que pertenece se originó en la prisión de Tocorón, en Venezuela, y ha expandido sus operaciones hacia Colombia, Perú, Bolivia y Chile en los últimos años.

El nombre del ‘Gordo Alex’ apareció reiteradamente en las indagaciones del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, que lo considera pieza clave en la logística y ejecución del secuestro de Ojeda. Según fuentes oficiales, el individuo operaba como coordinador entre las distintas células criminales que el Tren de Aragua mantiene en el país.

El fiscal Héctor Barros, jefe de ECOH Metropolitano, sostuvo que el perfil del detenido es “muy relevante para entender la forma y la estructura del crimen”. Añadió que este tipo de delito “no tiene precedentes en Chile por la logística utilizada y el grado de organización del grupo”.

¿Cómo fue la detención del 'Gordo Alex' en Chile?

La captura se efectuó en la noche del miércoles 14 de agosto, durante un operativo policial en el sector de Estación Central, en el centro de Santiago. Según la PDI, el ‘Gordo Alex’ fue localizado durante un allanamiento que inicialmente respondía a otra investigación: el secuestro de un empresario en Quilicura, ocurrido el 7 de agosto.

Al momento del operativo, el sospechoso no ofreció resistencia. Fue trasladado inmediatamente a dependencias de la 3° Comisaría de Santiago y posteriormente entregado a la PDI, que lidera la investigación del asesinato de Ronald Ojeda. El arresto se suma a una serie de operativos que buscan desarticular a las células activas del Tren de Aragua en territorio chileno.

El ministro del Interior, Luis Cordero, valoró el trabajo coordinado entre las policías y el Ministerio Público, y subrayó que “no existe otro caso en Chile que tenga la misma estructura y nivel de sofisticación logística que este crimen”.

El gobierno chileno ha solicitado la extradición de otros implicados que no se encuentran en el país, con base en testimonios que vinculan el crimen con intereses políticos del gobierno venezolano.

Gobierno de Chile sostiene que asesinato de Ronald Ojeda fue un "crimen político"

Desde el comienzo de la investigación, tanto el Gobierno chileno como la Fiscalía han sostenido la tesis de que el crimen de Ronald Ojeda fue de carácter político. Ojeda, quien había recibido asilo tras desertar del ejército venezolano, fue secuestrado el 21 de febrero desde su departamento en la comuna de Independencia. Los autores del plagio vestían uniformes falsos y hablaban con acento caribeño.

Diez días más tarde, su cuerpo fue encontrado dentro de una maleta, sepultado bajo concreto en un campamento irregular en la comuna de Maipú. El hallazgo conmocionó a la sociedad chilena y provocó tensiones diplomáticas entre Santiago y Caracas.

El fiscal nacional Ángel Valencia reiteró que existen tres declaraciones en la causa que apuntan a autoridades del régimen venezolano como responsables del encargo. Por su parte, el presidente Gabriel Boric ha respaldado firmemente esta línea de investigación, reforzando que se trata de un crimen con motivación política.

A raíz de este caso, las ya frágiles relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela se rompieron definitivamente. En agosto de 2024, tras declaraciones de Boric sobre la ilegitimidad de las elecciones venezolanas, Nicolás Maduro ordenó el cierre de la embajada chilena y la salida del cuerpo diplomático en Caracas.

