Volodímir Zelenski y Donald Trump se reunirán en Florida para abordar el plan de paz sobre la guerra entre Ucrania y Rusia. | Composición LR | Betsy De Los Santos

El presidente Volodímir Zelenski planea reunirse con Donald Trump este domingo 28 en Florida (Estados Unidos) para abordar el plan de paz y buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra de casi cuatro años entre Kiev y Moscú. "No perdemos ni un solo día. Hemos acordado una reunión al más alto nivel", anunció el mandatario ucraniano en la red social X (antes Twitter) luego de sostener una "buena conversación" con Steve Witkoff, enviado especial de Washington y yerno del republicano.

Zelenski también escribió que "se pueden decidir muchas cosas antes de Año Nuevo". Ante la prensa, advirtió que no podía asegurar si la reunión derivará en un acuerdo definitivo, aunque señaló que intentarán "finalizar la mayor cantidad de puntos posibles". Sin embargo, hasta el momento, la Casa Blanca no confirmó la reunión del domingo.

Volodímir Zelenski se reunirá con Donald Trump para hablar sobre el plan de paz en Estados Unidos

Según el portal estadounidense de noticias Axios, el encuentro entre Zelenski y Trump se realizará en la residencia del republicano en Mar-a-Lago, Florida. En ese marco, el presidente de Ucrania aseguró que el plan de paz de 20 puntos está "listo en un 90%". El documento, elaborado por negociadores de Kiev y Washington y enviado posteriormente a Moscú, reúne acuerdos bilaterales para poner fin a la invasión rusa en territorio ucraniano y crear un sistema destinado a sostener la paz mediante garantías y sanciones internacionales.

Además, se prevé eliminar el requisito de que Ucrania renuncie oficialmente a integrar la OTAN. Pero aún no está claro si estos cambios serán suficientes para satisfacer al Kremlin, que reclama cesiones territoriales y el control de la central nuclear de Zaporiyia.

Zelenski conversó este jueves 25 de diciembre con emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, para abordar "nuevas ideas" sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania. "Fue una conversación realmente buena", dijo tras un discurso a la nación.

Rusia contacta a Estados Unidos tras analizar el nuevo plan de paz

El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, informó que, tras analizar el nuevo plan de paz, el presidente Vladímir Putin ordenó ponerse en contacto con Estados Unidos. Precisó que Yuri Ushakov, asesor internacional de Moscú, conversó con "varios interlocutores" de Washington.

No obstante, el presidente ucraniano reveló que no recibió una respuesta oficial de Rusia sobre la última propuesta para poner fin a la guerra. "Veo ahora que el acuerdo entre nosotros y Estados Unidos está casi listo", sostuvo Zelenski, quien puntualizó que el pacto también debe ser aprobado por Rusia y los aliados europeos de Ucrania para poner fin al conflicto.