HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     
Mundo

Tras un terrible accidente, famosa estrella china del esquí acrobático pide respeto a sus fans

Eileen Gu, campeona olímpica en esquí acrobático, revela un "terrible accidente" durante su entrenamiento en Nueva Zelanda, instando a los fans a no grabar sus sesiones.

Eileen Gu estaba en medio de un entrenamiento de recuperación debido a una lesión, cuando sucedió el incidente.
Eileen Gu estaba en medio de un entrenamiento de recuperación debido a una lesión, cuando sucedió el incidente. | Foto: The New York Times

La china Eileen Gu, doble campeona olímpica en esquí acrobático, indicó el sábado, en una publicación en la red social Weibo, haber sido víctima de un "terrible accidente" durante un entrenamiento en Nueva Zelanda, pidiendo a sus fans que dejen de grabarla durante sus sesiones.

Nacida en California, de padre estadounidense y de madre china, Gu, prodigio del esquí acrobático, fue una de las estrellas de los Juegos Olímpicos 2022 de Pekín, donde se impuso en big air y halfpipe.

PUEDES VER: China avanza en su programa espacial y está cada vez más cerca de llevar personas a la Luna: ensayo clave fue superado

lr.pe

Eileen Gu anuncia terrible accidente durante entrenamiento

"Un terrible accidente se produjo ayer (viernes) debido a un error humano. Espero que entendáis que tengo que estar totalmente concentrada durante el entrenamiento, es verdaderamente peligroso interrumpirme. Dejad de grabarme o pedirme fotos durante mis entrenamientos, incluso en el telesilla, debo concentrarme en la visualización y la reflexión de mis movimientos. Para ganar tiempo, no tomo pausa para comer e intento ir lo menos posible al baño", escribió Eileen Gu en la red social Weibo, en la que acumula más de seis millones de seguidores, sin detallar las circunstancias del accidente.

En esa misma red social han aparecido en los últimos días selfies de varios aficionados junto a Gu mientras esta esperaba el telesilla.

"Estaré encantada de conoceros, cada día, fuera tras el cierre del snowpark", concluyó en su mensaje la deportista.

PUEDES VER: Deportista casi pierde la oportunidad de viajar y participar en un campeonato por su mascota: “El perro se comió mi pasaporte”

lr.pe

A la espera de una confirmación por parte del equipo médico, la estrella de 21 años espera volver "pronto" a las pistas.

La esquiadora, que desde 2019 representa a China, estaba en Nueva Zelanda para un entrenamiento de recuperación después de varias lesiones contraídas a principios del año que la habían obligado a retirarse de los Juegos Asiáticos de Invierno de 2025.

Notas relacionadas
China avanza en su programa espacial y está cada vez más cerca de llevar personas a la Luna: ensayo clave fue superado

China avanza en su programa espacial y está cada vez más cerca de llevar personas a la Luna: ensayo clave fue superado

LEER MÁS
Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

LEER MÁS
Trump asegura que China se comprometió a no invadir Taiwán durante su mandato: “Xi Jinping me lo dijo”

Trump asegura que China se comprometió a no invadir Taiwán durante su mandato: “Xi Jinping me lo dijo”

LEER MÁS
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó siendo un símbolo en EEUU

Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó siendo un símbolo en EEUU

LEER MÁS
Torres Gemelas: la historia de los 5 peruanos que fallecieron en el atentado del 11 de septiembre

Torres Gemelas: la historia de los 5 peruanos que fallecieron en el atentado del 11 de septiembre

LEER MÁS
Adolescente graba un video amenazando a organización criminal y luego es asesinado a tiros en su casa

Adolescente graba un video amenazando a organización criminal y luego es asesinado a tiros en su casa

LEER MÁS
Conoce las únicas 3 ciudades de Sudamérica que figuran como patrimonio mundial: ¿estará Lima?

Conoce las únicas 3 ciudades de Sudamérica que figuran como patrimonio mundial: ¿estará Lima?

LEER MÁS
La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado

La conmovedora historia de la madre que mintió a su hijo con cáncer terminal para un último adiós en casa: dijo que se había curado

LEER MÁS
¿Sabías que existe la octava maravilla del mundo y está en Sudamérica? Se ubica cerca de Perú y fue elegida hace 11 años

¿Sabías que existe la octava maravilla del mundo y está en Sudamérica? Se ubica cerca de Perú y fue elegida hace 11 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Mundo

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Venezolano logra vencer orden de ICE para poder donar su riñón y salvar a su hermano: luego sería deportado de EEUU

Donald Trump a pocas horas de la cumbre con Vladímir Putin sobre la guerra Rusia-Ucrania en Alaska: "Alto juego"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota