HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
Deportes

Deportista casi pierde la oportunidad de viajar y participar en un campeonato por su mascota: “El perro se comió mi pasaporte”

Leroy Carter, un jugador de rugby neozelandés de 26 años, casi ve su sueño truncado cuando se dio cuenta de que su perro había destruido su pasaporte tan solo unos días antes de un importante campeonato en Argentina.

Leroy Carter casi no puede participar del campeonato de rugby en Argentina debido a que su perro se comió su pasaporte.
Leroy Carter casi no puede participar del campeonato de rugby en Argentina debido a que su perro se comió su pasaporte. | Composición LR: ABC News & Proyecto Puente

Los 'All Blacks', selección nacional de rugby de Nueva Zelanda, se encontraban listos para una participación estelar el Rugby Championship. Sin embargo, llegar a este punto fue más complicado de lo que esperaban, ya que el jugador novato, Leroy Carter, casi no logró viajar a Argentina para el torneo.

Según lo que contó el deportista, su viaje a Sudamérica casi no se concretó debido a una pequeña travesura de su mascota. Al momento de realizar todos los trámites para el viaje dejaron un importante documento al alcance de su mascota y, por un descuido por parte de él y su pareja, su perro destrozó el pasaporte que se encontraba en la mesa de noche. Asimismo, señaló que sus alineadores dentales sufrieron el mismo destino.

PUEDES VER: Mujer es detenida por llevar a un niño de 2 años en una maleta dentro del equipaje de un autobús en Nueva Zelanda

lr.pe

El perro de Leroy Carter destruyó su pasaporte y casi no participa del campeonato de rugby

Leroy Carter se enteró de que participaría en el campeonato de rugby después de que su entrenador, Scott Robertson, le comunicó que reemplazaría a Caleb Clarke en Argentina debido a una lesión. Lo único que tenía que hacer era tomarle una foto a su pasaporte y mandársela al entrenador para que se pudieran agilizar las diligencias necesarias para que se aprobara el viaje. Una vez completó la tarea, salió de su domicilio y dejó el documento en la mesa de noche de su habitación.

Sin embargo, no contaba con que su novia también iba a salir de casa y dejaría al can solo como muchas otras veces. "Mi pareja se fue al gimnasio y dejó a mi perro solo en casa. Este se fue al pasillo, saltó a la cama y mordió el pasaporte y mis alineadores dentales", indicó el jugador de rugby neozelandés.

PUEDES VER: Al Nassr vs Rio Ave EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo: transmisión del partido amistoso por la pretemporada 2025

lr.pe

Leroy Carter en Argentina

El pánico se apoderó de Carter, cuando se enteró de que el daño que su mascota había realizado en su documento, era irreparable. “Ayer fue un caos. Estaba tratando de conseguir un documento de emergencia, pero creo que ya se ha solucionado”, indicó. No obstante, resaltó lo importante que es mantener la calma frente a una situación como esta. "Pensé que algo así sucedería, así que no había razón por la cual estresarse de más", afirmó.

Pese a las dificultades, Carter logró obtener un pasaporte de emergencia. Tal y como se esperaba, Carter cumplirá su sueño y se unirá a los 'All Black' para su debut el 16 de agosto en Córdoba, Argentina, donde jugará contra países como Australia y Sudáfrica.

Notas relacionadas
Futbolista del Auckland City reveló qué harán con el millón de dólares por empatar con Boca: ''No tenemos mucho dinero''

Futbolista del Auckland City reveló qué harán con el millón de dólares por empatar con Boca: ''No tenemos mucho dinero''

LEER MÁS
Este aeropuerto es considerado el más aterrador del mundo: trenes y aviones comparten la misma pista de aterrizaje

Este aeropuerto es considerado el más aterrador del mundo: trenes y aviones comparten la misma pista de aterrizaje

LEER MÁS
Científicos descubren en Nueva Zelanda fósiles de cangrejos prehistóricos gigantes que triplican a la especie actual

Científicos descubren en Nueva Zelanda fósiles de cangrejos prehistóricos gigantes que triplican a la especie actual

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: resultados tras derrota de Perú ante Puerto Rico

Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: resultados tras derrota de Perú ante Puerto Rico

LEER MÁS
Cienciano sorprende con fichaje de exjugador de Sporting Cristal: el 'Papá' apunta al Clausura y la Sudamericana

Cienciano sorprende con fichaje de exjugador de Sporting Cristal: el 'Papá' apunta al Clausura y la Sudamericana

LEER MÁS
Universitario celebrará su aniversario 101 años en una fiesta que reunirá a grandes ídolos en el Monumental

Universitario celebrará su aniversario 101 años en una fiesta que reunirá a grandes ídolos en el Monumental

LEER MÁS
Erick Noriega revela que jugador de Sporting Cristal condicionó al arbitro para expulsar a Sergio Peña: "Le dijo que tiene que compensar"

Erick Noriega revela que jugador de Sporting Cristal condicionó al arbitro para expulsar a Sergio Peña: "Le dijo que tiene que compensar"

LEER MÁS
Perú no pudo y cayó 3-0 ante Puerto Rico: 'Matadoras' clasificaron a los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Perú no pudo y cayó 3-0 ante Puerto Rico: 'Matadoras' clasificaron a los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

LEER MÁS
Gianfranco Chávez deja emotivo mensaje tras ser 'purgado' de Sporting Cristal y llegar a Alianza Lima: "Me voy con la frente en alto"

Gianfranco Chávez deja emotivo mensaje tras ser 'purgado' de Sporting Cristal y llegar a Alianza Lima: "Me voy con la frente en alto"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

Deportes

Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

Sandra Ostos y su cruda confesión tras derrota de Perú ante Puerto Rico por la Copa Panamericana de Vóley: "No estaba en mi 100%"

Santiago Ormeño recordó que Juan Reynoso lo hizo llorar cuando era jugador del Puebla de la Liga MX: "Me metió una cag*** de media hora"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota