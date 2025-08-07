Leroy Carter casi no puede participar del campeonato de rugby en Argentina debido a que su perro se comió su pasaporte. | Composición LR: ABC News & Proyecto Puente

Leroy Carter casi no puede participar del campeonato de rugby en Argentina debido a que su perro se comió su pasaporte. | Composición LR: ABC News & Proyecto Puente

Los 'All Blacks', selección nacional de rugby de Nueva Zelanda, se encontraban listos para una participación estelar el Rugby Championship. Sin embargo, llegar a este punto fue más complicado de lo que esperaban, ya que el jugador novato, Leroy Carter, casi no logró viajar a Argentina para el torneo.

Según lo que contó el deportista, su viaje a Sudamérica casi no se concretó debido a una pequeña travesura de su mascota. Al momento de realizar todos los trámites para el viaje dejaron un importante documento al alcance de su mascota y, por un descuido por parte de él y su pareja, su perro destrozó el pasaporte que se encontraba en la mesa de noche. Asimismo, señaló que sus alineadores dentales sufrieron el mismo destino.

El perro de Leroy Carter destruyó su pasaporte y casi no participa del campeonato de rugby

Leroy Carter se enteró de que participaría en el campeonato de rugby después de que su entrenador, Scott Robertson, le comunicó que reemplazaría a Caleb Clarke en Argentina debido a una lesión. Lo único que tenía que hacer era tomarle una foto a su pasaporte y mandársela al entrenador para que se pudieran agilizar las diligencias necesarias para que se aprobara el viaje. Una vez completó la tarea, salió de su domicilio y dejó el documento en la mesa de noche de su habitación.

Sin embargo, no contaba con que su novia también iba a salir de casa y dejaría al can solo como muchas otras veces. "Mi pareja se fue al gimnasio y dejó a mi perro solo en casa. Este se fue al pasillo, saltó a la cama y mordió el pasaporte y mis alineadores dentales", indicó el jugador de rugby neozelandés.

Leroy Carter en Argentina

El pánico se apoderó de Carter, cuando se enteró de que el daño que su mascota había realizado en su documento, era irreparable. “Ayer fue un caos. Estaba tratando de conseguir un documento de emergencia, pero creo que ya se ha solucionado”, indicó. No obstante, resaltó lo importante que es mantener la calma frente a una situación como esta. "Pensé que algo así sucedería, así que no había razón por la cual estresarse de más", afirmó.

Pese a las dificultades, Carter logró obtener un pasaporte de emergencia. Tal y como se esperaba, Carter cumplirá su sueño y se unirá a los 'All Black' para su debut el 16 de agosto en Córdoba, Argentina, donde jugará contra países como Australia y Sudáfrica.