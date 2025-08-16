HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

China avanza en su programa espacial y está cada vez más cerca de llevar personas a la Luna: ensayo clave fue superado

China probó con éxito el módulo Lanyue, que llevará a personas a la Luna en su plan de lograr un alunizaje antes de 2030.

China probó en Hebei el módulo Lanyue, clave para misiones lunares tripuladas. Foto: CCTV
China probó en Hebei el módulo Lanyue, clave para misiones lunares tripuladas. Foto: CCTV

China ha dado un paso importante en su programa espacial al completar con éxito, el 6 de agosto, una prueba integral de aterrizaje y despegue de su módulo de alunizaje tripulado en la provincia de Hebei. La Agencia Espacial Tripulada de China informó que esta fue la primera vez que el país lleva a cabo este tipo de maniobra con una nave tripulada.

Este ensayo es parte del plan de China para llevar a taikonautas ― astronautas chinos ― a la Luna antes de 2030. Con este avance, el país refuerza su ambicioso programa de exploración, que también ha desarrollado cohetes portadores y naves espaciales para respaldar futuras misiones.

PUEDES VER: La ciencia tendría la fecha marcada para el fin de la Tierra y no sería por una catástrofe, sino por un proceso natural

lr.pe

¿Cuál es el objetivo principal del programa de exploración lunar de China?

El objetivo principal es enviar taikonautas a la superficie lunar antes de 2030 y avanzar en la investigación científica del satélite. El ensayo reciente del aterrizaje y despegue del módulo Lanyue representa un paso crucial, ya que valida un componente clave para asegurar el éxito del alunizaje y el regreso seguro de los astronautas.

La Agencia Espacial Tripulada de China subrayó la complejidad de la prueba, los largos ciclos de desarrollo y los desafíos técnicos involucrados. El éxito de esta prueba se considera un gran avance en el desarrollo del programa lunar tripulado.

PUEDES VER: Astronauta de la NASA captó el preciso momento cuando un "chorro gigante" conecta las nubes con la atmósfera superior: es un evento poco común

lr.pe

¿Qué características y funciones tiene el módulo de aterrizaje lunar tripulado Lanyue?

El módulo Lanyue —cuyo nombre significa “abrazar la Luna”— está compuesto por un módulo de aterrizaje y un módulo de propulsión. Fue diseñado para transportar a dos taikonautas desde la órbita lunar hasta la superficie, además de un róver lunar y otras cargas útiles científicas.

Una vez en la Luna, funcionará como centro de soporte vital, energía y datos, sirviendo como base de operaciones para los astronautas durante su estadía. Actualmente sigue en fase de prototipo y solo pasará a desarrollo final cuando complete todas las pruebas previstas, según detallaron especialistas chinos.

