China ha dado un paso importante en su programa espacial al completar con éxito, el 6 de agosto, una prueba integral de aterrizaje y despegue de su módulo de alunizaje tripulado en la provincia de Hebei. La Agencia Espacial Tripulada de China informó que esta fue la primera vez que el país lleva a cabo este tipo de maniobra con una nave tripulada.

Este ensayo es parte del plan de China para llevar a taikonautas ― astronautas chinos ― a la Luna antes de 2030. Con este avance, el país refuerza su ambicioso programa de exploración, que también ha desarrollado cohetes portadores y naves espaciales para respaldar futuras misiones.

¿Cuál es el objetivo principal del programa de exploración lunar de China?

El objetivo principal es enviar taikonautas a la superficie lunar antes de 2030 y avanzar en la investigación científica del satélite. El ensayo reciente del aterrizaje y despegue del módulo Lanyue representa un paso crucial, ya que valida un componente clave para asegurar el éxito del alunizaje y el regreso seguro de los astronautas.

La Agencia Espacial Tripulada de China subrayó la complejidad de la prueba, los largos ciclos de desarrollo y los desafíos técnicos involucrados. El éxito de esta prueba se considera un gran avance en el desarrollo del programa lunar tripulado.

¿Qué características y funciones tiene el módulo de aterrizaje lunar tripulado Lanyue?

El módulo Lanyue —cuyo nombre significa “abrazar la Luna”— está compuesto por un módulo de aterrizaje y un módulo de propulsión. Fue diseñado para transportar a dos taikonautas desde la órbita lunar hasta la superficie, además de un róver lunar y otras cargas útiles científicas.

Una vez en la Luna, funcionará como centro de soporte vital, energía y datos, sirviendo como base de operaciones para los astronautas durante su estadía. Actualmente sigue en fase de prototipo y solo pasará a desarrollo final cuando complete todas las pruebas previstas, según detallaron especialistas chinos.